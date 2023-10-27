Küçük ortaklar söğüşe doymadı! Temel Karamollaoğlu Akşener'i eleştirdi Bay Kemal'e göz kırptı: Diyalog devam edecek
Seçimlerde neredeyse sıfır oy katkısı vermelerine rağmen CHP'de tam 39 milletvekili koparan küçük ortakların keyfi yerindeyken, yerel seçimler öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in masadan kalkarak günler içinde geri dönmesinin ittifaka zarar verdiğini söyleyen Karamolloğlu, Bay Kemal'e toz kondurmadı. CHP ile diyaloğun üzereceğini söyleyen Karamolloğlu " Artık 6'lı masa yok o defter kapandı. Ama bazı bölgelerde farklı temaslarımız olur" ifadelerini kullandı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan 8'li koalisyon yerle bir olurken, yaşanan sürece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkıp günler içinde geri dönmesi damga vurdu.
SEÇİMLERDEN SONRA YAZDAN KIŞA DÖNDÜ
Seçimlerden önce de Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden Meral Akşener, yaşanan mağlubiyetin ardından Bay Kemal'e sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu'nu nefsini yenilmekle suçlayan Akşener, CHP'den aldıkları 15 vekilin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu ifade etti.
SÖĞÜŞ TAKIMI CHP'Yİ SALMIYOR
Akşener seçimlerin kaybedilmesinden dolayı Bay Kemal'e yüklense de ittifakın küçük ortaklarının keyfi yerinde. Neredeyse sıfır oy katkısıyla CHP'den tam 39 vekil kopararak Türk siyasi tarihinin en büyük söğüşüne imza atan bu partilerde CHP'ye yönelik ılımlı tavır sürüyor.
"AKŞENER'İN MASADAN ÇEKİLİP DÖNMESİ GÜÇ KAYBINA YOL AÇTI"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklendi.
Karamollaoğlu "Akşener'in masadan gitmesi, gelmesi vatandaşta olumsuzluk yarattı. Gereksiz, lüzumsuz çekilmeler partilerde güç kaybına yol açtı" ifadelerini kullandı.
"DİRSEK TEMASINI BIRAKMAYACAĞIZ"
Gereksiz ve lüzumsuz çekilmelerin partilerde güç kaybı yarattığını söyleyen Karamollaoğlu, CHP'de yönetim değişse bile diyaloğun süreceğinin altını çizdi.
6'lı masaya yönelik de konuşan Karamalloğlu "Yerel seçimlere kendi amblemimizle gireceğiz ama dirsek temasını bırakmayacağız. Artık 6'lı masa yok o defter kapandı. Ama bazı bölgelerde farklı temaslarımız olur" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı 2024 Ocak'ta ne kadar, kaç TL olacak? Zamlı maaşlar ortaya çıktı! İşte son rakamlar...
- Bankalar duyurdu! Faiz oranları değişti! 2 milyon TL konut kredisinin aylık ödeme miktarı...
- Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...
- Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...
- FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN? Büyük Filistin mitingi saat kaçta, nerede, nasıl gidilir?
- Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve sınıflandırma sonuçları...
- HAC KURA TARİHİ 2024 | Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? hac.gov.tr
- Gelinim Mutfakta 26 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 Ekim 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları! Çeyrek, gram, tam...
- 28 Ekim özel sektöre tatil mi? 28 Ekim mesai ücreti var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
- FB maçı ne zaman? Fenerbahçe Ludogorets maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- İŞKUR detayları duyurdu! 2023 Ekim ayı güvenlik, büro, temizlik görevlisi, TYP işçi alımı ilan listesi yayınlandı! Kadro, kontenjan, şartlar...