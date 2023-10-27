Küçük ortaklar söğüşe doymadı! Temel Karamollaoğlu Akşener’i eleştirdi Bay Kemal’e göz kırptı: Diyalog devam edecek

"DİRSEK TEMASINI BIRAKMAYACAĞIZ"

Gereksiz ve lüzumsuz çekilmelerin partilerde güç kaybı yarattığını söyleyen Karamollaoğlu, CHP'de yönetim değişse bile diyaloğun süreceğinin altını çizdi.

6'lı masaya yönelik de konuşan Karamalloğlu "Yerel seçimlere kendi amblemimizle gireceğiz ama dirsek temasını bırakmayacağız. Artık 6'lı masa yok o defter kapandı. Ama bazı bölgelerde farklı temaslarımız olur" ifadelerini kullandı.