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Küçük ortaklar söğüşe doymadı! Temel Karamollaoğlu Akşener'i eleştirdi Bay Kemal'e göz kırptı: Diyalog devam edecek

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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Küçük ortaklar söğüşe doymadı! Temel Karamollaoğlu Akşener’i eleştirdi Bay Kemal’e göz kırptı: Diyalog devam edecek

Seçimlerde neredeyse sıfır oy katkısı vermelerine rağmen CHP'de tam 39 milletvekili koparan küçük ortakların keyfi yerindeyken, yerel seçimler öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in masadan kalkarak günler içinde geri dönmesinin ittifaka zarar verdiğini söyleyen Karamolloğlu, Bay Kemal'e toz kondurmadı. CHP ile diyaloğun üzereceğini söyleyen Karamolloğlu " Artık 6'lı masa yok o defter kapandı. Ama bazı bölgelerde farklı temaslarımız olur" ifadelerini kullandı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan 8'li koalisyon yerle bir olurken, yaşanan sürece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkıp günler içinde geri dönmesi damga vurdu.

SEÇİMLERDEN SONRA YAZDAN KIŞA DÖNDÜ

Seçimlerden önce de Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden Meral Akşener, yaşanan mağlubiyetin ardından Bay Kemal'e sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu'nu nefsini yenilmekle suçlayan Akşener, CHP'den aldıkları 15 vekilin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu ifade etti.

SÖĞÜŞ TAKIMI CHP'Yİ SALMIYOR

Akşener seçimlerin kaybedilmesinden dolayı Bay Kemal'e yüklense de ittifakın küçük ortaklarının keyfi yerinde. Neredeyse sıfır oy katkısıyla CHP'den tam 39 vekil kopararak Türk siyasi tarihinin en büyük söğüşüne imza atan bu partilerde CHP'ye yönelik ılımlı tavır sürüyor.

"AKŞENER'İN MASADAN ÇEKİLİP DÖNMESİ GÜÇ KAYBINA YOL AÇTI"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklendi.

Karamollaoğlu "Akşener'in masadan gitmesi, gelmesi vatandaşta olumsuzluk yarattı. Gereksiz, lüzumsuz çekilmeler partilerde güç kaybına yol açtı" ifadelerini kullandı.

"DİRSEK TEMASINI BIRAKMAYACAĞIZ"

Gereksiz ve lüzumsuz çekilmelerin partilerde güç kaybı yarattığını söyleyen Karamollaoğlu, CHP'de yönetim değişse bile diyaloğun süreceğinin altını çizdi.

6'lı masaya yönelik de konuşan Karamalloğlu "Yerel seçimlere kendi amblemimizle gireceğiz ama dirsek temasını bırakmayacağız. Artık 6'lı masa yok o defter kapandı. Ama bazı bölgelerde farklı temaslarımız olur" ifadelerini kullandı.

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