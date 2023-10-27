CHP'li Gürsel Tekin'den yerel seçimler öncesi HEDEP itirafı: Tüm partilerle temas halinde olmak zorundayız
Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken 8'li koalisyon paramparça olmuş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı yeniden bir araya getirmenin hesaplarını yaparken DEVA Partisi'ndeki bazı isimlerle sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Bu gelişmeler yaşanırken Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında seçimler sonrası tüm olumsuzlukların Kılıçdaroğlu'nun üzerine yıkıldığını ifade ederken "Yerel seçimler için tüm partilerle temas halindeyiz. Temas kurmak zorundayız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, başta yola çıktığı küçük ortaklar olmak üzere parti tabanının da yoğun eleştirisine maruz kaldı.
"EN SON TERCİHİM CHP LİSTELERİYDİ"
Kılıçdaroğlu bu partilere CHP kontenjanından tam 39 milletvekili kaptırırken Ahmet Davutoğlu gibi isimler "CHP listelerinden seçime girmek en son tercihimdi" gibi ifadelerle Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
"NEFSİNE YENİLDİ"
Diğer yandan seçimlerden önce Bay Kemal'i ailesine vasiyet eden Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'nu aday olarak nefsine yenilmekle suçladı.
KILIÇDAROĞLU DEVA İLE GÖRÜŞTÜ
Tüm bu gelişmelerin ışığında geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partili isimlerle yaptığı gizli görüşme basına sızarken bu isimlerin CHP'ye katılabileceği iddiası gündeme geldi.
Bu gelişmeler ışığında CHP yandaşı TELE 1'e konuk olan Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin yerel seçimlere ilişkin önemli ifadeler kullandı.
İşte Gürsel Tekin'in açıklamalarında öne çıkanlar:
OLUMSUZLUKLAR GENEL BAŞKANA KALDI
Bir masa oluşturuldu yerelde başarı geldiğinde herkes "ben" dedi ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde bütün olumsuzluklar genel başkana kaldı.
PARTİLER İTTİFAKIN DEVAMINI İSTEMEDİ
Millet İttifakı'nın devamı için çaba gösterildi ama diğer partiler bunu istemedi. Genel Başkan DEVA gibi diğer partilerle de görüştü. CHP'nin hiçbir zaman gizli ajandası ve görüşmesi olmadı.
MİLLETİN GÜNDEMİNİ ISKALADIK
Sayın genel başkan döneminde makamlarda olan isimlerin itiraz etmeleri benim için uygun değil. O gün bu itirazı yapsalar olurdu. Milletin gerçek gündemini ıskaladık. Genel başkana nasıl davranılması gerektiği bilinmeli.
TÜM PARTİLERLE TEMAS HALİNDEYİZ
Yerel seçimler için tüm partilerle temas halindeyiz. İYİ Parti de Memleket Partisi de buna dahil. Temas kurmak zorundayız. Başarıyla bitirmek zorundayız bu yılı.
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