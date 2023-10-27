27 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Gürsel Tekin'den yerel seçimler öncesi HEDEP itirafı: Tüm partilerle temas halinde olmak zorundayız

CHP'li Gürsel Tekin'den yerel seçimler öncesi HEDEP itirafı: Tüm partilerle temas halinde olmak zorundayız

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
ABONE OL
CHP’li Gürsel Tekin’den yerel seçimler öncesi HEDEP itirafı: Tüm partilerle temas halinde olmak zorundayız

Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken 8'li koalisyon paramparça olmuş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı yeniden bir araya getirmenin hesaplarını yaparken DEVA Partisi'ndeki bazı isimlerle sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Bu gelişmeler yaşanırken Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında seçimler sonrası tüm olumsuzlukların Kılıçdaroğlu'nun üzerine yıkıldığını ifade ederken "Yerel seçimler için tüm partilerle temas halindeyiz. Temas kurmak zorundayız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, başta yola çıktığı küçük ortaklar olmak üzere parti tabanının da yoğun eleştirisine maruz kaldı.

"EN SON TERCİHİM CHP LİSTELERİYDİ"

Kılıçdaroğlu bu partilere CHP kontenjanından tam 39 milletvekili kaptırırken Ahmet Davutoğlu gibi isimler "CHP listelerinden seçime girmek en son tercihimdi" gibi ifadelerle Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"NEFSİNE YENİLDİ"

Diğer yandan seçimlerden önce Bay Kemal'i ailesine vasiyet eden Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'nu aday olarak nefsine yenilmekle suçladı.

KILIÇDAROĞLU DEVA İLE GÖRÜŞTÜ

Tüm bu gelişmelerin ışığında geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partili isimlerle yaptığı gizli görüşme basına sızarken bu isimlerin CHP'ye katılabileceği iddiası gündeme geldi.

Bu gelişmeler ışığında CHP yandaşı TELE 1'e konuk olan Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin yerel seçimlere ilişkin önemli ifadeler kullandı.

İşte Gürsel Tekin'in açıklamalarında öne çıkanlar:

OLUMSUZLUKLAR GENEL BAŞKANA KALDI

Bir masa oluşturuldu yerelde başarı geldiğinde herkes "ben" dedi ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde bütün olumsuzluklar genel başkana kaldı.

PARTİLER İTTİFAKIN DEVAMINI İSTEMEDİ

Millet İttifakı'nın devamı için çaba gösterildi ama diğer partiler bunu istemedi. Genel Başkan DEVA gibi diğer partilerle de görüştü. CHP'nin hiçbir zaman gizli ajandası ve görüşmesi olmadı.

MİLLETİN GÜNDEMİNİ ISKALADIK

Sayın genel başkan döneminde makamlarda olan isimlerin itiraz etmeleri benim için uygun değil. O gün bu itirazı yapsalar olurdu. Milletin gerçek gündemini ıskaladık. Genel başkana nasıl davranılması gerektiği bilinmeli.

TÜM PARTİLERLE TEMAS HALİNDEYİZ

Yerel seçimler için tüm partilerle temas halindeyiz. İYİ Parti de Memleket Partisi de buna dahil. Temas kurmak zorundayız. Başarıyla bitirmek zorundayız bu yılı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA