CHP’li Gürsel Tekin’den yerel seçimler öncesi HEDEP itirafı: Tüm partilerle temas halinde olmak zorundayız

PARTİLER İTTİFAKIN DEVAMINI İSTEMEDİ

Millet İttifakı'nın devamı için çaba gösterildi ama diğer partiler bunu istemedi. Genel Başkan DEVA gibi diğer partilerle de görüştü. CHP'nin hiçbir zaman gizli ajandası ve görüşmesi olmadı.

MİLLETİN GÜNDEMİNİ ISKALADIK

Sayın genel başkan döneminde makamlarda olan isimlerin itiraz etmeleri benim için uygun değil. O gün bu itirazı yapsalar olurdu. Milletin gerçek gündemini ıskaladık. Genel başkana nasıl davranılması gerektiği bilinmeli.

TÜM PARTİLERLE TEMAS HALİNDEYİZ

Yerel seçimler için tüm partilerle temas halindeyiz. İYİ Parti de Memleket Partisi de buna dahil. Temas kurmak zorundayız. Başarıyla bitirmek zorundayız bu yılı.