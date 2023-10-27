Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü! İşte ele alınan konular...

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, mazlum Filistin halkına destek için Müslüman ülkelerden gelen mesajların önemli olduğunu, bölgede kalıcı barış ve istikrara ancak birlik içinde hareket ederek ulaşılabileceğini ifade etti. Görüşmede ayrıca Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele ve ekonomik iş birliği alanlarında atılabilecek adımlar da ele alındı." denildi.