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Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü! İşte ele alınan konular...

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Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü! İşte ele alınan konular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile kabul etti. İki lider başta Türkiye-Somali ilişkilerini, bölgesel meseleleri, terörle mücadele ve ekonomik iş birliği alanlarında atılabilecek adımları ele aldı. Bunun yanında Gazze'de devam eden Siyonist İsrail katliamının sona erdirilmesi adına fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI OLDU

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Somali heyeti de hazır bulundu.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında katliama dönüşen saldırıları, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım götürme çabaları ve insani ateşkes için atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, mazlum Filistin halkına destek için Müslüman ülkelerden gelen mesajların önemli olduğunu, bölgede kalıcı barış ve istikrara ancak birlik içinde hareket ederek ulaşılabileceğini ifade etti. Görüşmede ayrıca Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele ve ekonomik iş birliği alanlarında atılabilecek adımlar da ele alındı." denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN, CUMA NAMAZINI HZ. ALİ CAMİSİ'NDE KILDI

Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

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