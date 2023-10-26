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CHP yandaşı Fatih Portakal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Siyasal ahlaksızlık! Yerel seçim öncesi DEVA Partililerle kapılar ardına saklandı azarı yedi

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Giriş Tarihi: 26.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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CHP yandaşı Fatih Portakal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Siyasal ahlaksızlık! Yerel seçim öncesi DEVA Partililerle kapılar ardına saklandı azarı yedi

14-28 Mayıs’ta Cumhuriyet tarihinin en büyük yenilgisini yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, kapılar ardında ittifak görüşmelerine devam ediyor. Yaptığı ittifaklarla yandaşlarını bile çileden çıkaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal’dan yine azar yedi. Portakal, yerel seçim öncesi kapılar ardında DEVA Partililerle ittifak görüşmeleri yapan Kılıçdaroğlu’na canlı yayında demediğini bırakmadı. Kılıçdaroğlu’nun yaptığını “Siyasal ahlaksızlık” olarak tanımlayan Portakal, bu durumun siyasi etiğe uygun olmadığını belirtti.

Genel seçimlerde Başkan Erdoğan'a karşı bir kez daha hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve küçük ortaklarının restiyle masada tek başına kalmıştı. Öte yandan parti içi koltuk savaşlarında kılıç tutan Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler için yine kapılar ardında görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı. CHP yandaşı Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun stratejisini duyunca çileden çıktı.

DEVA'YA KOŞTU!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, DEVA Partili il ve ilçe yöneticileri ile görüşüp bazı vaatlerde bulunduğu, söz konusu isimlerin de partiden istifa ettiği iddia edildi.

"YAZIK! YAKIŞMADI KEMAL BEY"

Birçok DEVA Partili sosyal medya üzerinden "Kılıçdaroğlu'na güvenmemeliydik, sırtımızdan hançerledi" yorumları yaptı. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Şahin, partisindeki ilçe başkanlarının istifa etmesi yönünde gizli görüşmeler gerçekleştiren Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu. Şahin "Yazık! Yakışmadı Kemal Bey" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR 39 VEKİL VAKASI DAHA

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken DEVA Partisi ilçe başkanlarıyla gizli ittifak fiskosu yapan Kılıçdaroğlu'na CHP içerisinden de tepki geldi.

"Yeni bir '39 vekil vakası' hazırlığının yapıldığından kaygılıyız" diyen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Sağın ıskartaya çıkmış, siyasi yaşamını tüketmiş aktörlerine partimizin önemli koltukları ikram edilerek sağdan oy alamayacağımızın onlarca örneğini yaşayarak gördük. Yerel seçim öncesinde Deva partili ilçe başkanlarının partimize devşirilmesinin arka planında siyasal/ideolojik bir yakınlaşma olduğunu düşünmek için hiç bir nedenimiz yok" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

DEVA BULAYIM DERKEN AZARI YEDİ: SİYASİ AHLAKSIZLIK

Yaşanan bu skandallar silsilesine CHP yandaşı Fatih Portakal da dayanamadı. Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, yaşananları 'siyasal ahlaksızlık' olarak yorumlayıp "Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi etiğe hiç uygun değil. Yahu ders almadınız mı hala harakiri yapıyorsunuz. Bir insan dava arkadaşlarına ancak bu kadar kötülük yapabilir. Bu siyasal ahlaksızlıktır" açıklamasında bulundu.
Portakal sözlerine şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün önce DEVA Partililer ile bir araya gelmesi siyasi ahlaksızlık. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi etiğe hiç uygun değil. Partinin genel başkanına bile haber vermeden gidip onlarla bir araya geliyorsunuz. Onlarda da onur yok. Onlar da istifa edeceklermiş. Yahu ders almadınız mı hala harakiri yapıyorsunuz, sizi düşündüğüm yok ben CHP'yi düşünüyorum. Bir insan dava arkadaşlarına ancak bu kadar kötülük yapabilir. Siyasi etik olarak da hiç uygun değil siyasal ahlaksızlıktan bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağını ne vaatler vereceğini siz düşünün."

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