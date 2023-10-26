CHP yandaşı Fatih Portakal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Siyasal ahlaksızlık! Yerel seçim öncesi DEVA Partililerle kapılar ardına saklandı azarı yedi

"Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün önce DEVA Partililer ile bir araya gelmesi siyasi ahlaksızlık. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi etiğe hiç uygun değil. Partinin genel başkanına bile haber vermeden gidip onlarla bir araya geliyorsunuz. Onlarda da onur yok. Onlar da istifa edeceklermiş. Yahu ders almadınız mı hala harakiri yapıyorsunuz, sizi düşündüğüm yok ben CHP'yi düşünüyorum. Bir insan dava arkadaşlarına ancak bu kadar kötülük yapabilir. Siyasi etik olarak da hiç uygun değil siyasal ahlaksızlıktan bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağını ne vaatler vereceğini siz düşünün."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN