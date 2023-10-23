Yerel seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gizli görüşme

Kılıçdaroğlu, görüşmede, "Tabanda ittifak kurmayı" hedeflediğini söyledi.

GÜRSEL TEKİN GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI GENEL BAŞKANLARI ES GEÇTİ



CHP'li Gürsel Tekin görüşmeyi doğrularken 6 partinin genel merkezlerinden gelen açıklamaların önemsiz olduğunu belirten şu sözleri söyledi:

"Tabanda önüne geçilemeyen bir ittifak zaten var. Vatandaş Ankara'da ne dendiğinden çok kendi evinde ve mahallesinde ne yaşandığına bakıyor. Bunu en iyi partilerin illerdeki temsilcileri, yöneticileri görüyor. Kılıçdaroğlu ile buluşmayı kendileri talep ettiler diyebilirim. Bu millet masası buluşmasının ana konusunu İstanbul oluşturuyordu."

6 GENEL BAŞKAN NE DİYECEK?



Seçimlerin ardından 6 parti birbirine girerken Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu gizli görüşmeye diğer genel başkanların ne diyeceği merak konusu oldu.

Görüşmeye katılan isimlerin istifasının istenebileceği yorumları yapılırken gözler özellikle "Artık CHP'yle rakibiz" diyen Meral Akşener'in yapacağı hamleye çevrildi.