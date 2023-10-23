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Yerel seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gizli görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
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Yerel seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gizli görüşme

Son seçimde ağır yara alan ve özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile büyük sürtüşme yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdilerde koltuğunu korumak için yeni hamleler yapıyor. Parti içinde “değişim” ekibine savaş açan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da 6 partinin il ve ilçe yöneticileriyle gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi parti içindeki "değişim" grubuna karşı cephe açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir ittifak arayışına girdi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki tarihi seçimlerde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı fark yiyen koalisyonun ortakları birbirlerine girdi.

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin açık HDP'nin gölge ve daha sonra Zafer Partisi'nin katıldığı koalisyonun genel başkanları her fırsatta birbirlerini hedef aldı.

Meral Akşener, "Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklenirken CHP'liler "39 vekil tokatladılar" ifadeleriyle Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu'na salladı.

İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü ifşa ederken ortalık daha da karıştı.

KOALİSYON PARTİLERİ YEREL SEÇİMLERE AYRI AYRI GİRECEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "81 ilde aday çıkaracağız" diyerek yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını açıkladı.

Akşener gibi Saddet ve Gelecek yerel seçime birlikte gireceklerini açıklayıp 6'lıya kapıyı kapattı. Ali Babacan ise "DEVA Partisi yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek. Kimsenin yanlışına ortak olmayız" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İTTİFAK HAMLESİ

Koalisyon cephesi dağılırken CHP'de de koltuk kavgası başladı.

"Değişim" çağrılarına kulak tıkayan ve koltuğunu korumak için çeşitli hamleler yapan Kılıçdaroğlu, Kurultaya giderken bir hamle daha yaptı.

BAY BAY KEMAL'DEN "PARALEL İTTİFAK" ÇABASI

6 partinin genel merkezlerinde gizili bir görüşme yapan Kılıçdaroğlu "paralel" bir ittifak girişiminde bulundu.

CHP yandaşı Sözcü'nün iddiasına göre Kılıçdaroğlu İstanbul'da altılı masayı oluşturan partilerin il ve ilçe yöneticileriyle 3 ayrı toplantı yaptı.

Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li Gürsel Tekin de katıldı.

Toplantıya katılan diğer partinin il ve ilçe yöneticileri ise gizli tutuldu.

Kılıçdaroğlu, görüşmede, "Tabanda ittifak kurmayı" hedeflediğini söyledi.

GÜRSEL TEKİN GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI GENEL BAŞKANLARI ES GEÇTİ

CHP'li Gürsel Tekin görüşmeyi doğrularken 6 partinin genel merkezlerinden gelen açıklamaların önemsiz olduğunu belirten şu sözleri söyledi:
"Tabanda önüne geçilemeyen bir ittifak zaten var. Vatandaş Ankara'da ne dendiğinden çok kendi evinde ve mahallesinde ne yaşandığına bakıyor. Bunu en iyi partilerin illerdeki temsilcileri, yöneticileri görüyor. Kılıçdaroğlu ile buluşmayı kendileri talep ettiler diyebilirim. Bu millet masası buluşmasının ana konusunu İstanbul oluşturuyordu."

6 GENEL BAŞKAN NE DİYECEK?

Seçimlerin ardından 6 parti birbirine girerken Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu gizli görüşmeye diğer genel başkanların ne diyeceği merak konusu oldu.

Görüşmeye katılan isimlerin istifasının istenebileceği yorumları yapılırken gözler özellikle "Artık CHP'yle rakibiz" diyen Meral Akşener'in yapacağı hamleye çevrildi.

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