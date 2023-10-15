Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’lilere tehdit: Kongre sonrası kim konuşursa partiden kovarım

SAYISIZ MAĞLUBİYETE RAĞMEN SEÇİMLERİN MEŞRULUĞUNU SORGULADI

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Bazen denebilir ki seçime girdik kazandık dolayısıyla benim meşruiyetimi kimse tartışamaz. 1980 darbesinden sonra Anayasa oylaması yapıldı, evet diyenlerin oranı %91.37 Peki darbe anayasasın meşruiyeti var mıydı? %91 oranında oy olmasına rağmen yoktu." dedi.