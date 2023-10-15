Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere tehdit: Kongre sonrası kim konuşursa partiden kovarım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı’nda yaptığı açıklamada değişimcilere sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu kongre sonrası eleştirilerini sürdüren isimleri partiden kovmakla tehdit etti. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerde büyük bir hezimet yaşamasının ardından istifaya yanaşmayarak faturayı MYK üyeleri ve danışmanlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu büyük kongre için hazırlıklarını sürdürüyor.
BAY KEMAL'İN RAKİBİ ÖZEL
Özellikle parti içerisinde kendisine karşı başlatılan değişim hareketinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu, kongrede değişimcilerin adayı Özgür Özel ile yarışacak.
"ORTAK HAYALİMİZ VAR"
CHP içinde değişim tartışmaları giderek büyürken, Ekrem İmamoğlu da yaptığı konuşmalarda değişimcilerin adayı Özgür Özel'e destek vereceğini açıkça ifade etti.
İMAMOĞLU'NDAN SEFERBERLİK
Özel "İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" derken ikilinin Bay Kemal'e karşı çalıştığını biliniyor. Hatta İmamoğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı konusunda değişimcilerin adayı Özgür Çelik'in seçimi kazanması için delegelere ödeme yaptığı da iddialar arasında.
KILIÇDAROĞLU MESAJI VERDİ
Bu gelişmeler yaşanırken CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu değişim isteyen isimlere net bir mesaj verdi.
"PARTİ ALEYHİNE KONUŞANI ATARIM"
İmamoğlu'nun karşısında konuşan Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Kongre biter, seçimler biter elele omuz omuza sahaya çıkmak zorundayız. Kim kongrelerde sonra konuşursa, partiyi tartışılır hale getirirse onu partiden ayıracağım.Kimse kusura bakmasın. Çok açık ve net söylüyorum." ifadelerini kullandı.
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Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Bazen denebilir ki seçime girdik kazandık dolayısıyla benim meşruiyetimi kimse tartışamaz. 1980 darbesinden sonra Anayasa oylaması yapıldı, evet diyenlerin oranı %91.37 Peki darbe anayasasın meşruiyeti var mıydı? %91 oranında oy olmasına rağmen yoktu." dedi.
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