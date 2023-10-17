Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimler öncesi Kandil’deki dostlarına selam çaktı! Demirtaş ve Kavala üzerinden HDPKK’ya ittifak için kapıyı açtı...

"ÖZEL" MUAMELE

Özel yaptığı açıklamada "Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde örneğin Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinde de bir takım gönül kırıklıkları var." ifadelerini kullandı.