Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimler öncesi Kandil'deki dostlarına selam çaktı! Demirtaş ve Kavala üzerinden HDPKK'ya ittifak için kapıyı açtı...
Seçimlerde arkasına HDPKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan ve yerel seçimler öncesi yine HDPKK'lı dostlarına sarılan Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Kandil'deki dostlarına yine selam verdi. Bay Kemal Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala vurgusu yaptığı konuşmada "Kavala ve Demirtaş içerdeyse bu ülkede adalet yoktur" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDPKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı ağır yenilginin faturasını MYK ve danışman ekibine kesti.
Bay Kemal istifaya yanaşmazken, çok sayıda ismi görevden alarak sözde "yenilenme" gerçekleştirdi.
KANDİL'İ ARKASINA ALMIŞTI
Seçim öncesinde HDP'ye ve Kandil'e sürekli mesajlar gönderen Bay Kemal bu sözlerinin karşılığını aldı. Kandil'den yapılan destek açıklamaları sonrasında HDP'nin önde olduğu şehirlerde Kılıçdaroğlu ciddi anlamda oylarını artırdı.
GİZLİ PROTOKOL TERÖRİST SEVİCİLERİ ÜZDÜ
Ancak ikinci tur seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli protokol imzalamış olması HDPKK'nın tepkisine neden olurken, parti içimndeki değişimcilerin adayı Özgür Özel HDPKK'nın gönlünü almaya çalıştı.
"ÖZEL" MUAMELE
Özel yaptığı açıklamada "Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde örneğin Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinde de bir takım gönül kırıklıkları var." ifadelerini kullandı.
"SEÇENEKLERİ OLACAĞIZ"
Bu gelişmeler yaşanırken HEDEP Eş Sözcüsü İbrahim Akın yaptığı açılkamada Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderirken "Seçeneksiz kalan muhalefetin seçeneği olacağız; kongre bu iddianın mesajını verdi" ifadelerini kullandı.
YENİDEN HDP KARTINA SARILDILAR
Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden önce sık sık Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesi konusunda mesajlar verirken, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte tekrardan HDP kartına sarıldı.
KAVALA VE DEMİRTAŞ ÜZERİNDEN "BENİ BIRAKMAYIN" MESAJI
CHP Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuşurken "Kavala ve Demirtaş içerdeyse bu ülkede adalet yoktur" ifadelerini kullanarak ittifak ortaklarına "Beni bırakmayın" mesajı verdi.
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