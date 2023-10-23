Uğur Dündar'dan Bay Kemal ve tayfasına sağlı sollu: Politik omurgadan yoksun yoz isimler
CHP'de artık kurultay tarihi yaklaşırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için toplanan imzalar "değişimcilerde" büyük tepkiye neden oldu. Ekrem İmamoğlu'na destek veren Sözcü yazarlarından Uğur Dündar Kılıçdaroğlu ve ekibini hedef alırken "Politik omurgadan yoksun ve halkı temsil etme özelliğini yitirmiş, yoz isimler..." tanımlamasını yaptı. Dündar ayrıca "CHP bu zihniyetle iktidar olamaz, başarı değişimle gelir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kriz, kavga ve kaosun gölgesinde adım adım kurultaya gidiyor. 'Genel merkezciler' ve 'değişimciler' birbirine girdi.
Tehditler, hakaret ve küfürler havada uçuştu. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu ve genel başkan adayı Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik kazandı. Genel Merkezin desteklediği Ümit Erkol Ankara'da, Şenol Aslanoğlu da İzmir'de il başkanı olarak seçildi.
Kongre sürecini tamamlayan CHP'de gözler 4-5 Kasım'da genel başkanın belli olacağı kurultaya çevrildi.
"KEMAL BEY RAHAT KAZANIR"
Kemal Kılıçdaroğlu, kongreler sonrası pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması için 130 milletvekilinden 95'e yakınının imza verdiği belirtilirken CHP liderine yakın kaynaklar, "İl başkanları da destek açıklıyor. Kemal Bey rahat kazanır" görüşünde.
KOMPLE DEĞİŞİM
İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'i destekleyen değişimciler ise Kılıçdaroğlu'nun 'kazanmış' gibi hareket etmesinden oldukça rahatsız. Bu kapsamda Özgür Özel, kurultay öncesi delege avına çıkarak kendini yollara vurdu. Özel'in farklı illerde parti örgütleriyle buluşmalar gerçekleştireceği "Tepeden tırnağa değişim" vurgusu yapacağı öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU VE A TAKIMI'NA SERT SÖZLER: OMURGASIZ, YOZ İSİMLER
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için toplanan imzaların gölgesinde Ekremci SÖZCÜ Gazetesi yazarlarından Uğur Dündar, hem Kılıçdaroğlu'nu hem de genel merkez şürekasını köşesinden topa tuttu.
Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresindeki tiplere uzun bir süredir itiraz ettiğini belirten Dündar, CHP'nin A Takımı'nı "Politik omurgadan yoksun ve halkı temsil etme özelliğini yitirmiş yoz isimler..." olarak tanımladı.
"O tipler ki "CHP'yi iktidar yapacağız" yalanıyla Cumhuriyet'in ulu çınarını içten kemirerek çürütüyor" sözlerini şöyle sürdürdü;
"CHP BU ZİHNİYETLE İKTİDAR OLAMAZ, BAŞARI DEĞİŞİMLE GELİR"
Kılıçdaroğlu'nun kendisine yapışıp kalan bu prangalardan bir an önce kurtulması gerektiğini, aksi takdirde asla iktidar olamayacağını söylüyorum. CHP'nin bu zihniyetle asla iktidar olamayacağını, partiyi başarıya götürecek yolun değişimden ve özüne dönmekten geçtiğini belirttim.
Yüksek sesle itiraz ettim, "geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemezsiniz", "aksi takdirde siz de gidersiniz" demeye getirdim, ama sözümü dinletemedim!..
KILIÇDAROĞLU'NA 'OSURUKLU' TEPKİ
Kılıçdaroğlu'nun "Hiç endişelenmeyin çok güzel baharlar göreceğiz" paylaşımını alıntılayan Armayan Çağlayan ise "Osur osur ipe diz! Şahane!" diyerek tepki gösterdi. Çağlayan'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği 'osuruklu' tepki çokça konuşuldu.
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