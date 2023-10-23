Uğur Dündar’dan Bay Kemal ve tayfasına sağlı sollu: Politik omurgadan yoksun yoz isimler

"O tipler ki "CHP'yi iktidar yapacağız" yalanıyla Cumhuriyet'in ulu çınarını içten kemirerek çürütüyor" sözlerini şöyle sürdürdü;



"CHP BU ZİHNİYETLE İKTİDAR OLAMAZ, BAŞARI DEĞİŞİMLE GELİR"

Kılıçdaroğlu'nun kendisine yapışıp kalan bu prangalardan bir an önce kurtulması gerektiğini, aksi takdirde asla iktidar olamayacağını söylüyorum. CHP'nin bu zihniyetle asla iktidar olamayacağını, partiyi başarıya götürecek yolun değişimden ve özüne dönmekten geçtiğini belirttim.



Yüksek sesle itiraz ettim, "geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemezsiniz", "aksi takdirde siz de gidersiniz" demeye getirdim, ama sözümü dinletemedim!..