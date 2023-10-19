19 Ekim 2023, Perşembe
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İsrail neden durdurulmuyor? ABD neden insanlık suçunun yanında?
İsrail geçtiğimiz gün savaştan kaçan kadın ve çocukların sığındığı yaralıların tedavi edildiği El Ahli hastanesini ABD yapımı MK-84 bombasıyla vurdu. Yaşanan soykırımda 471 kişi can verdi. ABD Başkanı Biden dün İsrail’e gitti ve sarılıp öpüştüğü Netanyahu’ya katliam için destek verdi. Peki İsrail ne yapmaya çalışıyor? Savaş suçunun karşılığı yok mu? ABD neden insanlık suçunun yanında? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran değerlendirdi.