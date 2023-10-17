İsrailli alçaklardan insanlık dışı hareket! Gazze'deki katliamın gölgesinde dans görüntüleri
A Haber Gazze sınır hattında haber nöbetine devam ediyor. Her an yeni gelişmelerin yaşandığı bölgede İsrail zulmü bir kez daha gözler önüne serildi. O anlarda İsrailli bazı vatandaşlar katliamın gölgesinde dans etti. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu yaşananları izleyicilere aktardı. Kavasoğlu, Sderot’taki görüntüler karşısında şoke uğradıklarını ifade ederken insanları can verdiği Gazze’de yaşananlardan dolayı “Ben kendi insanlığımdan utandım” dedi.
İsrail Gazze sınırına yığınak yapmaya devam ediyor.
Öte yandan İsrail ordusundan ilk kez kara operasyonu dışındaki seçeneklere ilişkin açıklama geldi.
Son olarak Rusya'dan bölgesel savaş uyarısı açıklaması yapıldı.
İran'dan ise Hizbullah saldırı yapabilir açıklaması geldi.
Türkiye ise çatışmayı durdurmak için diplomatik çabalarını sürdürüyor.
İSRAİLLİLERDEN BÜYÜK ALÇAKLIK
Barış için tam da bu gelişmeler yaşanırken İsrail'den insanlık dışı bir görüntü geldi.
Her an yeni gelişmelerin yaşandığı bölgede İsrail zulmü bir kez daha gözler önüne serildi.
O anlarda İsrailli bazı vatandaşlar katliamın gölgesinde dans etti.
A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu yaşananları izleyicilere aktardı.
Kavasoğlu, Sderot'taki görüntüler karşısında şoke uğradıklarını ifade ederken insanları can verdiği Gazze'de yaşananlardan dolayı "Ben kendi insanlığımdan utandım" ifadelerine yer verdi.
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