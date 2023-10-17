İsrailli alçaklardan insanlık dışı hareket! Gazze’deki katliamın gölgesinde dans görüntüleri

Her an yeni gelişmelerin yaşandığı bölgede İsrail zulmü bir kez daha gözler önüne serildi.

O anlarda İsrailli bazı vatandaşlar katliamın gölgesinde dans etti.

A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu yaşananları izleyicilere aktardı.

Kavasoğlu, Sderot'taki görüntüler karşısında şoke uğradıklarını ifade ederken insanları can verdiği Gazze'de yaşananlardan dolayı "Ben kendi insanlığımdan utandım" ifadelerine yer verdi.