17 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İsrailli alçaklardan insanlık dışı hareket! Gazze'deki katliamın gölgesinde dans görüntüleri

İsrailli alçaklardan insanlık dışı hareket! Gazze'deki katliamın gölgesinde dans görüntüleri

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
ABONE OL
İsrailli alçaklardan insanlık dışı hareket! Gazze’deki katliamın gölgesinde dans görüntüleri

A Haber Gazze sınır hattında haber nöbetine devam ediyor. Her an yeni gelişmelerin yaşandığı bölgede İsrail zulmü bir kez daha gözler önüne serildi. O anlarda İsrailli bazı vatandaşlar katliamın gölgesinde dans etti. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu yaşananları izleyicilere aktardı. Kavasoğlu, Sderot’taki görüntüler karşısında şoke uğradıklarını ifade ederken insanları can verdiği Gazze’de yaşananlardan dolayı “Ben kendi insanlığımdan utandım” dedi.

Siyonist katil İsrail Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor. Hamas ise roketlerle karşılık veriyor. Gazze'de dram ise her geçen saat büyüyor.

İsrail Gazze sınırına yığınak yapmaya devam ediyor.

Öte yandan İsrail ordusundan ilk kez kara operasyonu dışındaki seçeneklere ilişkin açıklama geldi.

Son olarak Rusya'dan bölgesel savaş uyarısı açıklaması yapıldı.

İran'dan ise Hizbullah saldırı yapabilir açıklaması geldi.

Türkiye ise çatışmayı durdurmak için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

İSRAİLLİLERDEN BÜYÜK ALÇAKLIK

Barış için tam da bu gelişmeler yaşanırken İsrail'den insanlık dışı bir görüntü geldi.

Her an yeni gelişmelerin yaşandığı bölgede İsrail zulmü bir kez daha gözler önüne serildi.

O anlarda İsrailli bazı vatandaşlar katliamın gölgesinde dans etti.

A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu yaşananları izleyicilere aktardı.

Kavasoğlu, Sderot'taki görüntüler karşısında şoke uğradıklarını ifade ederken insanları can verdiği Gazze'de yaşananlardan dolayı "Ben kendi insanlığımdan utandım" ifadelerine yer verdi.

İsrailli alçaklardan insanlık dışı hareket! İSRAİLLİ ALÇAKLARDAN İNSANLIK DIŞI HAREKET!
ABD destekli İsrail soykırımı! Flaş iddia... ABD DESTEKLİ İSRAİL SOYKIRIMI! FLAŞ İDDİA...
Başkan Erdoğan tarihi bir barış çıkacağına inanıyor
ABD uçak gemileri ve Türkiye detayı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA