Gazze'de ABD destekli İsrail soykırımı! Yeni Orta Doğu planı mı devrede? Flaş iddia
Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaş 11. gününde de devam ediyor. İşgalci İsrail, Gazze'de fosfor bombası dahi kullanmak suretiyle katliam yaparken Batı da bu savaş suçuna arka çıkıyor. Akdeniz'e 2. savaş gemisini de gönderen ABD'nin yeni Orta Doğu planı mı devrede?
İşgalci İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Batılı devletler ise bunu İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu savunuyor. Tüm dünyanın gözü önünde Filistinlilere katliam yapan İsrail'e en büyük desteği veren ise kuşkusuz ABD... ABD'nin Akdeniz'e 2. savaş gemisini de gönderdiği bilinirken peş peşe yapılan ziyaretler ve açıklamaların arkasında yatan plan ne?
İSRAİL'DEN AKDENİZ AÇIKLAMASI
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı savaş kabinesi toplantısının ardından beraber yaptığı açıklamada, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi.
Gallant, bu hafta çıktığı bölge turunun ardından ikinci defa Tel Aviv'e gelen Blinken ile gerçekleştirdikleri savaş kabinesi toplantısının ardından beraber açıklama yaptı.
ABD'nin "her zaman iyi bir müttefik olduğunu bildiklerini ancak bugün İsrail ve tüm dünyanın kendi gözleriyle bunu gördüğünü" dile getiren Gallant, Blinken'ın bu hafta ikinci kez geldiğinin, Washington'dan diğer üst düzey isimlerin İsrail'i ziyaret ettiğinin altını çizerek, "Akdeniz'de Amerikan bayrağı dalgalanmasının herkes ne anlama geldiğini biliyor." diye konuştu.
ABD ORDUSUNDAN ZİYARET
Gazze sınırının iki tarafındaki İsrail vatandaşları ve askerlerine bağlı olduklarını ifade eden Savunma Bakanı, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." ifadelerini kullandı.
İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Corella, İsrail'e geldi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM Komutanı General Corella, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin daveti üzerine bu sabah resmi bir ziyaret için İsrail'e geldi." ifadeleri kullanıldı.
Ziyaret kapsamında General Corella'nın İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelmesi ve ortak durum değerlendirmesi yapmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, "savaş sırasında gerçekleşen bu ziyaretin, genel olarak iki ülkenin, özel olarak da İsrail ile ABD orduları arasındaki bağın gücünü ve ortak kaderini doğruladığı" değerlendirmesinde bulunuldu.
ABD, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail'e olan savunma desteğini artırdıklarını duyurmuştu.
"SAVAŞ UZUN VE SERT OLACAK"
Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının kendileri için "ani olduğu ancak savaşın uzun ve sert" olacağını söyledi. Halevi'nin İsrail ordusuna gönderdiği mesaj, ordu sözcüsü tarafından X sosyal medya platformu hesabından paylaşıldı.
Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı ani bir saldırı düzenlediğini belirten Halevi, "İsrail ordusu da 11 gündür düşmanı hava, kara ve denizden güçlü şekilde vuruyor." ifadelerini kullandı.
HER SENARYOYA HAZIRIZ
Her meydanda her türlü senaryoya hazır olduklarını savunan Halevi, "Bir darbe aldık ve sorumluyuz ancak şu anda ipler elimizde. Savaş uzun ve sert olacak, biz kazanacağız." mesajını verdi.
BIDEN TEL AVİV'E GİDİYOR!
ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacak. Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden'ın çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.
Biden'ın "İsrail, bölge ve dünya için kritik bir zamanda" bu ülkeye gideceğini dile getiren Blinken, ABD'nin Hamas'ın saldırıları karşısında İsrail ile dayanışma mesajı vereceğini söyledi. Blinken, Biden'ın, mevcut krizden istifade ederek İsrail'e saldırmak isteyebilecek üçüncü aktörlere bunu yapmamaları yönündeki mesajını yineleyeceğini kaydetti.
Biden'ın ayrıca Hamas tarafından alıkonulan rehinelerin serbest bırakılması için İsrail ile yakın koordinasyon içinde olacağını ifade eden Blinken, ABD Başkanı'nın ziyareti kapsamında ayrıca İsrail'in savaş hedefleri ve stratejisi hakkında kapsamlı bir brifing alacağını aktardı.
ABD BASININDAN FLAŞ İDDİA
Hamas'ın insani yardımların sivillere ulaşmasını engellemesi veya kendisinin el koyması halinde Blinken, bunu ilk kınayanın kendileri olacağını ve tekrar böyle bir şey olmaması için çalışacaklarını söyledi. Bütün bu gelişmelerin yanı sıra Wall Street Journal'da yer alan bir haber kafaları karıştırdı. "Ortadoğu'daki Savaş Biden'ın Savunma Stratejisini Zorluyor" başlıklı haberde, ABD'nin bölgede yeniden askeri ayak izini sağlayacağı iddia edildi.
ABD'nin son dönemlerde Akdeniz'e gönderdiği filoların 'geçici' olması hedeflense de kısa vadeli olmadığı yazıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına verdiği destek ile birlikte ABD'nin Orta Doğu'da uzun vadeli kalışının gündemde olduğu yazıldı.
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