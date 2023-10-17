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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Başkan Erdoğan tarihi bir barış çıkacağına inanıyor

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Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Gazze açıklaması: Başkan Erdoğan tarihi bir barış çıkacağına inanıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan’da yaptığı açıklamada, “Gazze’de insani tardım için yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi. Öte yandan Bakan Fidan, Başkan Erdoğan'ın barış için büyük çaba sarf ettiğini bildirdi ve tarihi bir barış çıkacağına inandığını söyledi. İki devletli çözüm için ciddi bir adım atmanın zamanının geldiğini kalın harflerle çizen ve Siyonist İsrail’i sert dille eleştiren Bakan Fidan, “Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. Evine el koyuyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, birini getirip oraya koyuyorsunuz, 'yerleşimci' diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır” mesajını verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile kritik bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Fidan konuşmasında "Savaşın başta Lübnan, Mısır ve Ürdün olmak üzere bölge ülkelerinin istikrarsızlaşmasına yol açacak şekilde gelişmesini engellemek için elimizden geleni yapıyoruz" cümlelerine yer verdi.

"TARİHİ BARIŞ ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ"

Öte yandan Bakan Fidan, Başkan Erdoğan'ın barış için büyük çaba sarf ettiğini bildirdi ve tarihi bir barış çıkacağına inandığını söyledi.

Bakan Fidan "(İsrail-Filistin) Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışın mümkün olduğuna inanıyor" ifadelerine yer verdi.

"GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASI İÇİN TEMAS HALİNDEYİZ"

Önceliğimiz Gazze'de dramın, savaşın durdurulması kuşatmanın sona ermesi ve sivil halkın etkilenmemesi için alınacak tedbirler.

Gazze'deki nüfusa insani yardımların ulaştırılması için hem bölge hem de uluslararası kuruluşlarla temas halindeyiz.

Gazze'deki savaşın diğer ülkelere etkisinin azaltılması ve diğer ülkelere yayılmaması için çaba gösteriyoruz.

Bu çatışmanın aslında daha büyük bir savaşlar serisinin kapısını açması için değil daha büyük barışın kapısını aralaması için çaba gösteriyoruz.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN CİDDİ BİR ADIM ATMANIN ZAMANI GELDİ"

1967 sınırlarına dayalı, iki devletli, Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devleti konusunda artık uluslararası toplumun, ciddi adım atma zamanı gelmiştir.

Türkiye olarak belli gerçekleri ifade etmekten geri durmuyoruz. Bunlardan biri bugüne kadar uygulanan yöntemlerin yanlışlığı. Bununla ilgili görüşmeleri belli taraflarla yapıyoruz.

Eski yöntemlerle yeni ve kalıcı bir çözümün ortaya çıkmayacağı aşikar. Biz yeni yöntemleri tartışmak istiyoruz.

Yarın Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dışişleri bakanları toplantısına katılacağım. Cumartesi de Kahire'de liderler bir araya gelecek.

"İSRAİL YERLEŞİMCİLİK ADI ALTINDA HIRSIZLIK YAPIYOR"

Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz, evine el koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz ve başkasını yerleştiriyoruz. Buna da yerleşimci diye bir terim buluyorsunuz. Bunun adı yerleşimcilik değil hırsızlıktır. Bu yöntem ne İsrail'e ne Filistin'e barış getirir. Artık bu yalanlara kılıflar bulunmasından vazgeçilmesi lazım.

"REHİNE AÇIKLAMASI"

(Rehinelerin durumu) Yabancıların ve sivillerin bırakılması konusunda çabalarımız devam etmekte.

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