Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Gazze açıklaması: Başkan Erdoğan tarihi bir barış çıkacağına inanıyor

"TARİHİ BARIŞ ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ"

Öte yandan Bakan Fidan, Başkan Erdoğan'ın barış için büyük çaba sarf ettiğini bildirdi ve tarihi bir barış çıkacağına inandığını söyledi.

Bakan Fidan "(İsrail-Filistin) Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışın mümkün olduğuna inanıyor" ifadelerine yer verdi.

"GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASI İÇİN TEMAS HALİNDEYİZ"

Önceliğimiz Gazze'de dramın, savaşın durdurulması kuşatmanın sona ermesi ve sivil halkın etkilenmemesi için alınacak tedbirler.

Gazze'deki nüfusa insani yardımların ulaştırılması için hem bölge hem de uluslararası kuruluşlarla temas halindeyiz.

Gazze'deki savaşın diğer ülkelere etkisinin azaltılması ve diğer ülkelere yayılmaması için çaba gösteriyoruz.

Bu çatışmanın aslında daha büyük bir savaşlar serisinin kapısını açması için değil daha büyük barışın kapısını aralaması için çaba gösteriyoruz.