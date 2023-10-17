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Son dakika | Başkan Erdoğan Brezilya lideri ile görüştü

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Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan Brezilya lideri ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Brezilya lideri ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve Filistin arasında giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.

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