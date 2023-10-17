ABD uçak gemilerinin Doğu Akdeniz'e gelmesinde "Türkiye" detayı! Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür açıkladı
Filistin'de Gazze özelinde büyük bir katliama girişen Siyonist İsrail'e ilk destek ABD'den gelmişti. Doğu Akdeniz'e büyük bir yığınak yaparak karanlık bir oyunu sahneye koyan ABD bölgeye uçak gemileri ve savaş gemilerini konuşlandırdı. Ancak burada gözden kaçan bir detayı Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür "ABD, gemileri ve ‘bahaneleri’yle geliyor" başlıklı köşe yazısında kaleme aldı. Bu kirli hesabın içine Türkiye'nin de dahil edildiğini bildiren Övür, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerindeki şifreleri açıkladı.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün 17 Ekim 2023 Salı günü köşesine taşıdığı çarpıcı yazısı:
Dünyanın dört bir yanında sürekli çatışmayı körükleyen bir "medeniyetti" bu... Çıkarları için o çatışmaları körükleyen ve İsrail'i o bölgeye bir hançer gibi saplayan da onlardı.
Geriye dönüp bakın, son 150 yılın her adımında onlar var. İşgalleriyle, katliamlarıyla, suikastlarıyla, ekonomik tetikçileriyle bölgeyi kan gölüne çevirdiler. Darbe yapmadıkları, tehdit etmedikleri, karıştırmadıkları ülke kalmadı.
Bunu da başta ABD olmak üzere hiçbiri saklamadı. Görmek istemeyenler olsa da birçok siyasetçi, aydın bu gerçekleri gördü.
Çok uzağa gitmeye gerek yok, 70'li yılların sonunda bile bu gerçekler ortadaydı. Bakın bugünlerde tezkereye imza vermeyen CHP'nin önemli isimlerinden rahmetli Prof. Besim Üstünel, o günlerde gözünü Ortadoğu'ya diken ABD'ye neler söylüyor:
"ABD'li meslektaşım, Türkiye'nin Arap ülkeleriyle yakınlaşma politikasını anlamakta güçlük çekiyor. Bunun yerine kendisine ABD'nin uyguladığı İsrail, Yunan lobilerine dayalı politikasını yorumlamasını salık veririm. Çünkü ABD, İsrail'in yanlış politikasını sürdürmekte, İran'daki etnik grupları kışkırtmakta, Irak'ı parçalamayı amaçlamaktadır. Bu politikayı sürdürürse, ABD'nin kayıpları da artacaktır."
Ne kadar da bugüne benziyor. O günlerde Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat'ın söyledikleri de farklı değil:
"Amerika, İsrail'in Arap dünyasına yönelik saldırgan emellerine göz yummakla kalmamakta, İran'daki kalesini yitirdikten sonra İsrail'le beraber Ortadoğu'da yeni bir etki alanı yaratmaya çalışmaktadır. Bunu ortak bir plana bağlamışlar. Litani adı verilen bu plana göre Ortadoğu ülkeleri yeni savaşa bulaştırılacak, bu arada FKÖ de ortadan kaldırılacaktır."
Bugün de aynı şey Hamas için yapılıyor. ABD daha o tarihte yani 1979 yılında FKÖ'yü yok etmek, İran'ı karıştırmak, Irak'ı parçalamak istediğini açık açık söylüyor. Bunların önemli bir kısmını da sonraki yıllarda gerçekleştirdi. Hatta o tarihte ABD'nin 110 bin kişilik, 234 C-141 uçağı, 70 C-5 uçağı olan "Quik Alert Forse" diye bir Yıldırım Ordusu kurduğu, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'i denetim altında tutmak istediği biliniyor.
Gerekçeleri de hiç değişmiyor:
"İsrail'in topyekûn bir askeri yenilgiye uğramasına asla olanak bırakmayacağız."
"BU KİRLİ HESABIN İÇİNE TÜRKİYE'Yİ KATMIŞLAR Kİ..."
Şimdi de büyük uçak gemileriyle geliyorlar... Bu kirli hesabın içine Türkiye'yi katmışlar ki, daha birkaç gün önce ABD Başkanı Biden açık açık Türkiye'yi tehdit etti:
"Türkiye, ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü derecede tehdit oluşturmaya devam etmektedir."
Gördüğünüz gibi ABD'nin asıl derdi emperyalist emellerini gerçekleştirmek. İsrail de bunun bir bahanesi...
Tıpkı Ortadoğu uzmanı yazar Süleyman Arslantaş'ın söylediği gibi:
"Aslında İsrail bizatihi bir devlet de değil, izafi bir devlettir. Ağababalarının desteğiyle ayakta durmakta ve kurulduğundan bu yana da vekâlet savaşları yapmaktadır. O nedenledir ki ağababaları İsrail'in üzerinden birazcık ellerini çekerlerse İsrail'in güvenlik doktrininin de, silahlı gücünün de, istihbarat gücünün de abartıldığı kadar olmadığı görülür."
"ABD, PKK-YPG ÜZERİNDEN YENİ BİR BAHANE PEŞİNDE"
İşin küresel ticaret yolları ve enerji koridorları boyutu da var ama anlaşılan o ki ABD, Suriye'deki PKK-YPG üzerinden yeni bir bahane peşinde. Dikkatli olmakta yarar var.
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