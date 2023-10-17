ABD uçak gemilerinin Doğu Akdeniz'e gelmesinde "Türkiye" detayı! Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür açıkladı

"Aslında İsrail bizatihi bir devlet de değil, izafi bir devlettir. Ağababalarının desteğiyle ayakta durmakta ve kurulduğundan bu yana da vekâlet savaşları yapmaktadır. O nedenledir ki ağababaları İsrail'in üzerinden birazcık ellerini çekerlerse İsrail'in güvenlik doktrininin de, silahlı gücünün de, istihbarat gücünün de abartıldığı kadar olmadığı görülür."

"ABD, PKK-YPG ÜZERİNDEN YENİ BİR BAHANE PEŞİNDE"

İşin küresel ticaret yolları ve enerji koridorları boyutu da var ama anlaşılan o ki ABD, Suriye'deki PKK-YPG üzerinden yeni bir bahane peşinde. Dikkatli olmakta yarar var.

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