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Son dakika! AK Parti'den İsrail'e kara harekatı tepkisi: Bir halkı topluca hedef alma insanlık suçudur

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
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Son dakika! AK Parti’den İsrail’e kara harekatı tepkisi: Bir halkı topluca hedef alma insanlık suçudur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazze’ye kara harekatı binlerce masum çocuk ve kadının ölümüyle sonuçlanacak bir facia ve insanlık utancı üretecektir. İnsanlık ve hukuk adına buna karşı çıkılması gerekirken, birileri bölgedeki güç denkleminin bu yolla nasıl şekilleneceğinin peşinde koşuyorlar. Bunlar, masum kadın ve çocukların canlarını kendi kirli güçlerinin kurbanı yapanlardır." ifadelerini kullandı.

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