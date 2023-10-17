Batı’dan İsrail’in Gazze'deki katliamına sansür! "Filistin" diyeni susturuyorlar

İsrail, 11 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Havadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze'de her 5 dakikada bir Filistinlinin hayatını kaybederken, Batı'nın gerçek yüzü yine ortaya çıktı. Her gün bebek katleden İsrail'e silah ve istihbarat yardımı yapan ülkeler, Filistin'e destek gösterilerine bile izin vermiyor. Batı medyası ise "Filistin" diyeni susturmakla yetinmiyor, kirli propagandaya da imza atıyor.

Giriş Tarihi: 17.10.2023 11:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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