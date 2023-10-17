Batı’dan İsrail’in Gazze'deki katliamına sansür! "Filistin" diyeni susturuyorlar
İsrail, 11 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Havadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze'de her 5 dakikada bir Filistinlinin hayatını kaybederken, Batı'nın gerçek yüzü yine ortaya çıktı. Her gün bebek katleden İsrail'e silah ve istihbarat yardımı yapan ülkeler, Filistin'e destek gösterilerine bile izin vermiyor. Batı medyası ise "Filistin" diyeni susturmakla yetinmiyor, kirli propagandaya da imza atıyor.
Giriş Tarihi: 17.10.2023
11:47
İsrail katlediyor, Batı destekliyor... 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamların özeti belki de bu ifade olabilir. İşgalci İsrail askerleri her gün bebekleri öldürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyaya her fırsatta "insanlık dersi" vermeye çalışan Batı'da ise çok sayıda ülke İsrail'e askeri ve istihbarat yardımları sağlıyor. Bununla yetinmiyorlar. Kendi ülkelerinde Filistin lehine yapılan barışçıl gösterileri bile yasaklıyorlar.
YAYINDAN ALIYORLAR Batılı medya kuruluşları da İsrail'in soykırımlarına adeta çanak tutuyor. Her yayınları Filistin karşıtı kara propagandaya dönüşüyor. Bununla yetinmiyorlar. BBC, Guardian, MSBC ve dahası... Yayınlarında Filistin'in sesini kesiyorlar.
ABD'li haber kanalı MSNBC: Üç Müslüman sunucunun programlarını durdurdu. Mehdi Hasan, Ayman Mohieddine ve Ali Velshi isimli gazetecilerin sunduğu programlar sessizce kaldırıldı.
İngiliz merkezli BBC: İsrail'in Gazze'deki Müslüman sivillere yönelik savaş suçu işleyerek beyaz fosfor top mermisi kullanmasını sansürledi. Canlı yayında muhabirin, İsrail'in sivillerin üzerine yasaklı beyaz fosfor top mermisi kullandığını anlattığı sırada BBC yayını kesti.