17 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gazze'deki büyük yıkım uydudan görüntülendi! İşgalci İsrail enkaz kente çevirdi

Gazze'deki büyük yıkım uydudan görüntülendi! İşgalci İsrail enkaz kente çevirdi

7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaş devam ediyor. Sivilleri karanlığa, açlık ve susuzluğa boğan İsrail, Gazze'yi de enkaz kente çevirdi. Gazze'deki yıkım uydu fotoğraflarına da yansıdı. Beyt Hanun'da kaydedilen görüntülerde bölgedeki binaların çoğunun yıkıldığı görüldü.

Giriş Tarihi: 17.10.2023 12:14
  • 1
  • 11
Gazze’deki büyük yıkım uydudan görüntülendi! İşgalci İsrail enkaz kente çevirdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yol açtığı yıkım uydudan görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Gazze’deki büyük yıkım uydudan görüntülendi! İşgalci İsrail enkaz kente çevirdi

ABD'li uydu şirketi Maxar tarafından paylaşılan fotoğraflar, Gazze'nin Beyt Hanun bölgesinde 8 ve 15 Ekim arasında gerçekleştirilen bombardımanda oluşan manzarayı gözler önüne serdi.

  • 3
  • 11
Gazze’deki büyük yıkım uydudan görüntülendi! İşgalci İsrail enkaz kente çevirdi

METRELERCE BÜYÜKLÜKTE KRATERLER OLUŞTU

Uydu fotoğraflarında İsrail bombardımanı sebebiyle ortaya çıkan metrelerce çapındaki kraterler de dikkat çekti.

  • 4
  • 11
Gazze’deki büyük yıkım uydudan görüntülendi! İşgalci İsrail enkaz kente çevirdi

Kraterlerin oluştuğu yerlerdeki binaların çoğundan geriye hiçbir iz kalmadığı görüldü.

  • 5
  • 11
Gazze’deki büyük yıkım uydudan görüntülendi! İşgalci İsrail enkaz kente çevirdi

Yerleşim genelinde birçok binanın yerle bir olduğu dikkat çekerken, hasar görmemiş bina neredeyse bulunmuyor.