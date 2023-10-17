Gazze'deki büyük yıkım uydudan görüntülendi! İşgalci İsrail enkaz kente çevirdi

7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaş devam ediyor. Sivilleri karanlığa, açlık ve susuzluğa boğan İsrail, Gazze'yi de enkaz kente çevirdi. Gazze'deki yıkım uydu fotoğraflarına da yansıdı. Beyt Hanun'da kaydedilen görüntülerde bölgedeki binaların çoğunun yıkıldığı görüldü.

Giriş Tarihi: 17.10.2023 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL