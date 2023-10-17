Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli’den Batı’ya Gazze tepkisi: Özgürlük şakşaçıları nereye sindiniz?

Her an yenilenerek her dem taze kalarak kontrolsüz tabloya ihtiyatlı yaklaşarak mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. MHP'nin gündemini tayin eden, koordinatlarını belirleyen sadece Türk milletidir. Bunun dışında ne varsa bize uzaktır. Milletimizden alacağımız desteği milletimize hizmet olarak göstermekteyiz. MHP ile Cumhur ittifakı'nın siyaseti bu temel üzerinden ilerlemekte.

Önümüzde 2 siyasi olay vardır. Biri 17 Mart'ta gerçekleşecek kurultayımız diğeri de 31 Mart seçimidir. 9 Ağustos'ta başlayan kongre sürecimiz büyük kurultayımızla taçlanacaktır. İlçe ve il kongrelerimiz yüksek katılımla tezahür etmiştir.

Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, takdirlerimi sunuyorum. Seçilen il ve ilçe başkanlarımı özellikle kutluyor, başarılar diliyorum. Biz siyaseti aşk ile, omuz omuza yaparız. Dava arkadaşlarında kader de paylaşılır keder de paylaşılır. Bizim mücadelemizde mertlik vardır; saygı ve sevgi esastır. Başkaları gibi ihtiraslar peşinde koşmadık. 2024'e doğru diyar diyar Anadolu teması ile inançla bezenmiş hazırlık içindeyiz. Toplantılarımıza da geçtiğimiz hafta sonu başladık.