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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Mehmetçik'in görüntüsünü paylaştı: Ulaşılamaz denen her yerde biz varız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2023
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Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Mehmetçik’in görüntüsünü paylaştı: Ulaşılamaz denen her yerde biz varız

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan askerlerin zorlu arazi koşullarındaki görüntülerini, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız" notu ile paylaştı.

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