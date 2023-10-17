Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Mehmetçik’in görüntüsünü paylaştı: Ulaşılamaz denen her yerde biz varız

17 Ekim 2023, Salı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS şartlı 1500 denetmen alınacak! Ticaret Bakanlığı memur alımı iş başvuru tarihi ve şartları neler?
- IQ'nuzu Test Etmek için Optik İllüzyon: Kakadular arasındaki 4 güvercini yalnızca dahi olanlar 15 saniyede fark edebilir!
- Bekçi sınavı sonuçları açıklandı mı? 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman? Derbi saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2023-2024 GSB KYK burs/kredi ilk kez alacaklara para hangi tarihte yatacak?
- AÖL kayıt ve kayıt yenileme son ne zaman? AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne kadar sürecek?
- Benekli Ayhan dayak olayı son durum ne? Fenomen Ayhan Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? Neden saldırıya uğradı? Dayak görüntüleri...
- Memura %62 zam+600 puanlık ek ilave! 12.000 TL alan emekliye (4C) 16.560 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, hizmetli…
- Ve netleşti: Resmen kapıya dayandı! Kışlığını sandıklardan çıkarmayan yandı! Çarşamba günü ortalık karışacak, böylesini görmediniz!
- Hesabına yatmaya başlıyor! Emeklilere gece yarısından itibaren... SSK, BAĞ-KUR'luya son dakika maaş müjdesi geldi! 7.500, 8.125, 8.750 TL...
- Tarım Kredi Market 17 Ekim indirim kataloğu yeniledi! Dana Kıyma 94, Tuvalet Kağıdı 159, Karadeniz Çayı 89, Ayçiçek Yağı 38 TL’den satışa başladı
- Tıkalı lavabo derdine son! Nalburların gizli sırrı ortaya çıktı! Kimyasallara hiç gerek yok, 15 dakika bekleyin!