Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi arasında "Gazze" zirvesi

GAZZE MESELESİ

Burada öne çıkan en önemli madde ise İsrail'in Filistin toprağı Gazze'de masum ve mazlum Filistinlilere yönelik uyguladığı insanlık dışı katliam.

Kritik görüşmede Türkiye-Mısır ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze'ye insani yardım konusu ele alındı.