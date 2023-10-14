Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi arasında "Gazze" zirvesi
SON DAKİKA GÜNDEM HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla mazlum Filistin halkının Gazze'de yaralarını sarmak ve diplomasi atağı yaparak akan Müslüman kanını durdurmak için Mısır’a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile kritik bir görüşmeye imza attı. İsrail’in katliamlarının durdurulması ve Türkiye’nin insani yardımlarının bölgeye ulaştırılması gündemdeki en önemli madde. İşte detaylar...
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin daveti üzerine gittiği Kahire'de temaslarını sürdürüyor.
BAKAN HAKAN FİDAN'IN MISIR'DA SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüştü.
ELE ALINAN KONULAR
Görüşmelerde, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alındı, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
GAZZE İÇİN TÜRKİYE'NİN İNSANİ YARDIMLARI MISIR'DA
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak, Mısır Uluslararası Ariş Havalimanı'na indi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğiyle Ankara'dan kalkan askeri uçakla taşınan yardım malzemeleri, Gazzelilere ulaştırılacak.
Türkiye'nin yardımlarını taşıyan üçüncü uçakla götürülen ilaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi yardım malzemeleri, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gönderilecek.
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ilk iki uçak dün Mısır'ın Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemeleri için tahsis ettiği Uluslararası Ariş Havalimanı'na inmişti.
BAKAN FİDAN, KAHİRE'DE ALMAN MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Diğer yadnan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.
Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'ye yönelik insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeler değerlendirildi.
İki Bakan ayrıca, Ukrayna'daki ve Karabağ'daki durumu ele aldı.
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