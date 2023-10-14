Uğur Dündar’dan benzeri görülmemiş skandal! “Kudüs bizden değildir”
Filistin’in öz topraklarında Siyonist işgalci sözde İsrail devleti, Gazze’de geçtiğimiz cumartesi gününden başlayan büyük bir soykırıma girişti. Aklıselim tüm insanlardan yaşanan zulme büyük tepki gelirken CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nde köşe tutan Uğur Dündar tarafından alçak bir yazı servis edildi. Dündar bugünkü köşesinde Falih Rıfkı Atay'ın "Floransa ne kadar bizden değilse, Kudüs de o kadar bizden değildir'' ifadelerini maksatlı bir şekilde satırlarının arasına döktü. Dündar, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın bulunduğu, uzun senelerce Osmanlı Devleti'nin himayesinde barış içinde yaşadığı Filistin topraklarında yer alan Kudüs'e sırtara sırtara "Bizden değil" ifadelerini sahiplenerek tarihe kara leke olarak geçti.
Müslüman yurdu Filistin'de İsrail merkezli ve ABD-İngiltere şer odaklı soykırım son 1 haftada zirveye ulaştı.
İnsanlık adına hiçbir emaresi bulunmayan 'donmuş beyinler' 2 bine yakın Müslüman'ı alçakça katletti ve 10 bine yakın da yaralı var.
Siyonist İsrail, bütün dünyanın gözüne baka baka Gazze'de büyük bir soykırımı sahneye koydu.
Öyle ki; Tel Aviv, Gazze'de bulunan çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vuracak kadar katliamın dozunu artırdı.
614'Ü ÇOCUK 2 BİNE YAKIN ŞEHİT
Saldırılarda bugüne kadar 614'ü çocuk 2 bine yakın Filistinli şehit düştü. İşgalci İsrail tarafından ablukaya alınan, elektrik ve suyu kesilen ve bombalarla yıkıma uğrayan Gazze ise tam anlamıyla hayalet şehre dönüştü.
UĞUR DÜNDAR'DAN AKÇAK SÖZLER
Bu trajedi bütün Müslümanları ve vicdanı körelmemiş insanları yasa boğarken CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nin sözde yazarlarından Uğur Dündar tarihe kara leke olarak düşen bir yazıyı köşesine taşımaktan geri durmadı.
SİYONİST TERÖRE ARKA ÇIKTI VE "KUDÜS BİZDEN DEĞİLDİR" DEDİ
Muhalif kimliği ile öne çıkan Uğur Dündar, Gazze'deki İsrail soykırımını adeta sahiplenerek "Kudüs bizden değildir" cümlesini kurdu.
Dündar, kara yazısında Falih Rıfkı Atay'ın "Floransa ne kadar bizden değilse, Kudüs de o kadar bizden değildir'' ifadelerini seçerek bilinçli bir alçaklığa düştü.
NEFRET KUSTU!
Dündar bu yazısında "Bugüne kadar Türkleşmiş Arap hiç görmedik. İnşallah tersini de görmeyiz" dedi ve "Arap" nefretini pompaladı.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk, 370'i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 52 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9 ve Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.
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