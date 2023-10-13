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Bakan Hakan Fidan'dan Gazze için önemli temas! BAE'li mevkidaşı Zayed Al Nahyan ile görüştü

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Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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Bakan Hakan Fidan’dan Gazze için önemli temas! BAE’li mevkidaşı Zayed Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Gazze'deki insani duruma ilişkin telefonda görüştü.

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