Diplomasi trafiği! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kahire'ye ulaştı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.
Bakan Fidan'ı, Kahire Havalimanı'nda Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Mohamed Zazou ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen karşıladı.
Bakan Fidan, Şukri'nin davetine icabetle bugün ve yarın Mısır'da resmi temaslarda bulunacak.
Bakanlık, ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetmişti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimler 5.000 TL ikramiye alacak? Çalışan emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? Dul ve yetim maaşı, SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı, şeref aylığı, gazi...
- TTK kura sonuçları isim listesi PDF 13 Ekim | TTK 1500 işçi alımı Zonguldak ASİL-YEDEK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Kura çekimi YOUTUBE canlı izle
- Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2024 yılında resmi tatil günleri ve dini günler takvimi...
- DGS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 DGS üniversite ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?
- KPSS 2023/6 Tercih sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? SGK personel alımı için nefesler tutuldu! ÖSYM sonuç sayfası...
- Duşakabin temizliğini saniyeler içinde yapacak doğal formül! Kireç ve su lekelerine zahmetsiz elveda deyin!
- Galatasaray bulmacası | En keskin taraftarlar dahi bulamıyor! Ronaldo ve Ronaldinho'nun arasından Icardi'yi 30 saniyede bul!
- Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 altın bileziğin sahibi...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 13 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Puan tablosu...
- SGK listeyi açıkladı! Yaş şartı aranmadan erken emeklilik! Bu hastalıklara sahip olanlar...
- VGM burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? 2023 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Bakanlık başvuruları toplamaya başladı! En düşük 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı ve şartları…