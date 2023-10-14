HDP'li vekil Heval Bozdağ'ın aracında 2 PKK'lı terörist yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında HDP'li vekilin (Heval Bozdağ) aracında 2 PKK'lı terörist yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi terörist ve 1 BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı." ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında HDP'li vekilin (Heval Bozdağ) aracında 2 PKK'lı terörist yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, Ağrı'dan sınır ötesine kaçmaya çalışan biri bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesi, diğeri BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca BTÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan BTÖ üyesi terörist ile BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp kişinin yakalanarak tutuklandığını belirtti.
BTÖ'nün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki kişinin de kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçilerinin tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, örgüt mensubu teröristin Hazal Karabey, örgüte katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp kişinin ise R.T. olduğu bilgisini verdi.
Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan kontrollere ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Her iki şahsı da Ağrı'ya getiren aracın, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu, tutuklanan şahısları söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi. Şoför Y.N. tutuklandı. Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek."
İŞTE GAFİL AVLANAN O HDP'Lİ VEKİL
Söz konusu teröristleri Ağrı'ya getiren aracın Ağrı HDP/Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli olduğu öğrenildi.
(Fotoğrafta: Heval Bozdağ)
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