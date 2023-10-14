HDP’li vekil Heval Bozdağ’ın aracında 2 PKK’lı terörist yakalandı

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan kontrollere ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Her iki şahsı da Ağrı'ya getiren aracın, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu, tutuklanan şahısları söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi. Şoför Y.N. tutuklandı. Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek."

İŞTE GAFİL AVLANAN O HDP'Lİ VEKİL

Söz konusu teröristleri Ağrı'ya getiren aracın Ağrı HDP/Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli olduğu öğrenildi.

(Fotoğrafta: Heval Bozdağ)