12 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Meclis'in göstermiş olduğu tavır tarihi bir adımdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Meclis'in göstermiş olduğu tavır tarihi bir adımdır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
ABONE OL
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Meclis’in göstermiş olduğu tavır tarihi bir adımdır

TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin genel görüşmeler için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Meclis kürsüsünde konuşan Kurtulmuş, “TBMM’nin göstermiş olduğu tavır tarihi bir adımdır” dedi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin genel görüşmeler için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Meclis kürsüsünde konuşan ve çatışmaların durması için yoğun çaba sarf ettiklerini bildiren Kurtulmuş, "TBMM'nin yayınlayacağı bildiri tarihe not düşülecek bir imzadır." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, "Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmalıdır. Dünya barışının kapısı Orta Doğu'dur. Orta Doğu barışının kapısı da Filistin'dir." mesajını verdi.

TBMM GENEL KURULU'NDA KAPALI OTURUM

Kurtulmuş'un konuşması sonrası TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturuma geçildi.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, yaptığı konuşmanın ardından, yürütmenin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin milletvekillerini bilgilendirmek için söz talebi olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yürütme için 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtti.

Numan Kurtulmuş, AK Parti Grubu'nun, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu.

Önergenin kabul edilmesinin ardından Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışında salonun boşaltılmasını istedi.

Daha sonra kapalı oturuma geçildi.

Kapalı oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, milletvekillerini bilgilendirdi.

Filistinli çocuğun ölen kardeşine vedası yürekleri dağladı FİLİSTİNLİ ÇOCUĞUN ÖLEN KARDEŞİNE VEDASI YÜREKLERİ DAĞLADI
Erdoğan’ın Filistin meselesi çözümü liderlerden tam not aldı ERDOĞAN'IN FİLİSTİN MESELESİ ÇÖZÜMÜ LİDERLERDEN TAM NOT ALDI
Elon Musk’tan AB’ye “Filistin” resti ELON MUSK'TAN AB'YE "FİLİSTİN" RESTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA