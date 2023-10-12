TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Meclis'in göstermiş olduğu tavır tarihi bir adımdır
TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin genel görüşmeler için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Meclis kürsüsünde konuşan Kurtulmuş, “TBMM’nin göstermiş olduğu tavır tarihi bir adımdır” dedi.
TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin genel görüşmeler için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
Meclis kürsüsünde konuşan ve çatışmaların durması için yoğun çaba sarf ettiklerini bildiren Kurtulmuş, "TBMM'nin yayınlayacağı bildiri tarihe not düşülecek bir imzadır." şeklinde konuştu.
Kurtulmuş, "Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmalıdır. Dünya barışının kapısı Orta Doğu'dur. Orta Doğu barışının kapısı da Filistin'dir." mesajını verdi.
TBMM GENEL KURULU'NDA KAPALI OTURUM
Kurtulmuş'un konuşması sonrası TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturuma geçildi.
Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
Kurtulmuş, yaptığı konuşmanın ardından, yürütmenin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin milletvekillerini bilgilendirmek için söz talebi olduğunu söyledi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yürütme için 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtti.
Numan Kurtulmuş, AK Parti Grubu'nun, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu.
Önergenin kabul edilmesinin ardından Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışında salonun boşaltılmasını istedi.
Daha sonra kapalı oturuma geçildi.
Kapalı oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, milletvekillerini bilgilendirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024: ⚽ A Milli takım puanı kaç? Türkiye kaçıncı sırada?
- HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI 🌖 : Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
- Emekliye ek kazançta miktarlar güncellendi! 5 bin TL ikramiye + 12.500 TL verilecek! En yüksek promosyon ödemesi...
- KPSS şartı aramıyor! Türksat yüksek maaş ile 112 personel alımı yapacağını açıkladı! İşte başvuru ekranı…
- 12 EKİM 2023 FINDIK FİYATLARI GÜNCEL LİSTE : 🌰 Fındık fiyatı ne kadar oldu, düştü mü? Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon...
- Telefonunu kullanmayanların bağlantısı 24 saat içinde kesilecek! 1 yıl süre verilecek ve kara listeye alınacak
- BAŞVURULAR BAŞLADI! 12 Ekim KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? www.turkiye.gov.tr
- MİLLİ MAÇ TARİHİ 2023! Hırvatistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
- EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE 2023! 12 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatıyor? SMS, T.C. Kimlik no ile maaş sorgulama ekranı!
- TCMB EKİM 2023 FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı tarihleri...
- JGK lise mezunu uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı! İşte başvuru detayları ve ekranı
- Safiye Soyman 1,5 ayda cayır cayır kilo verdi! Ameliyatsız iştahı adeta yok oldu! -12 kilo zayıflama sırrı...