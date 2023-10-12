TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Meclis’in göstermiş olduğu tavır tarihi bir adımdır

Kurtulmuş, yaptığı konuşmanın ardından, yürütmenin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin milletvekillerini bilgilendirmek için söz talebi olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yürütme için 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtti.