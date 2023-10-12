Başkan Erdoğan'ın Filistin meselesi çözümü dünyada kabul gördü! Ürdün, Rusya ve Almanya
Filistin-İsrail savaşında tansiyon giderek yükseliyor. İsrail savaş suçu işleyerek sürdüdüğü acımasızlığını soykırım yapma noktasına getirdi. Filistin için 5 gündür diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, bölgede çözüm için 2 devletli bir yapının oluşması gerektiğini vurguladı. 1967 sınırına dikkat çeken Başkan Erdoğan kalıcı barışın ancak Filistin devletinin resmen tanınmasıyla sağlanabileceğini ifade etti. ABD'nin İsrail için savaş gemisi göndermesini de sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, bölgede yaşanacak yeni trajedilere dikkat çekti. Dünya liderleri de Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu vizyonu resmen tasdikliyor. Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'ın çözüm için masaya koyduğu resmin aynısını tarif etti. İsrail'in safında yer alan Almanya Başbakanı Scholz ise gerilimin sona ermesi için Başkan Erdoğan'ın diplomasi faaliyetlerini adres gösterdi.
Kral Abdullah, Ürdün Meclisinin 11. dönem açılış oturumundaki konuşmasında İsrail-Filistin çatışmasına değindi.
Ürdün Kralı, "Filistin topraklarında şu an yaşanan tehlikeli şiddet olayları ve saldırılar, bölgemizin ancak iki devletli çözüme dayalı kapsamlı adil bir barışla güvenlik ve istikrara kavuşabileceğini kanıtlıyor." dedi.
Filistin'i savunmaktan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Pusulamız Filistin olmaya devam edecek, Filistin'in tacı Kudüs kentidir. Bölgemiz ve tüm halklarımızın barış içinde yaşayabilmesi için kardeş Filistin halkı tüm haklarını elde edinceye kadar adil davasını ve çıkarlarını savunmaktan geri durmayacağız. Ürdün de zorluklar ne olursun olsun Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyanların kutsallarını savunma duruşundan taviz vermeyecek."
'FİLİSTİN DEVLETİ KURULMASINA İLİŞKİN SORUNLAR ÇÖZÜLMEDEN DURUM NORMALE DÖNMEZ'
İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili görüşlerini paylaşan Putin, Filistin devleti kurulmasına ilişkin temel siyasi sorunlar çözülmeden şiddet patlamasına yol açan bu durumu normale döndürmenin mümkün olmadığının altını çizdi.
İsrail-Filistin çatışmasının genişlemesinin enerji sektöründe de olmak üzere ağır sonuçları beraberinde getirebileceği uyarısında bulunan Putin, "İsrail ve Filistin arasındaki durumun kısa süre içinde yatıştırılmasında başarı sağlanıp sağlanmayacağını bilmiyoruz. Ancak mevcut durum, büyük sorunlara yol açabilir" dedi.
'BM KARARLARININ UYGULANIP FİLİSTİN DEVLETİ KURULMASINDAN YANAYIZ'
Rusya'nın söz konusu sorunla ilgili tutumunun taraflarca iyi bilindiğini ve BM kararlarının uygulanıp Filistin devleti kurulmasından yana olduklarını ifade eden Putin, "ABD ve İsrail'de de bağımsız Filistin devleti kurulmasını destekleyen çok sayıda kişi var. Ancak güç yoluyla çözüm elde edilmesinden yana olanlar daha baskın çıkıyor" diye konuştu.
'ABD'NİN UÇAK GEMİLERİNİ İSRAİL'E GÖNDERMESİ DURUMU KIZIŞTIRACAK'
ABD'nin İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndermesine de tepki gösteren Putin şu ifadeleri kullandı:
"ABD'nin bölgeye uçak gemisi grubunu neden gönderdiğini anlamıyorum, bu arada ikincisiyle ilgili açıklamalar var. Hiçbir anlam veremiyorum. Lübnan'ı mı bombalamayı planlıyorlar? Ya da birilerini korkutmaya mı karar verdiler? Fakat orada artık hiçbir şeyden korkmayan insanlar var. Sorun bu yöntemle çözülmemeli, uzlaşmacı çözümler aranmalı."
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk ve gerilimi azaltma konusunda önemli rol oynayabileceğini söyledi.
ALMANYA BAŞBAKANI'NDAN BAŞKAN ERDOĞAN ÖNERİSİ:
Scholz, Federal Meclis'te İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarla ilgili konuşma yaptı.
Gazze ile de görüşme kanalları bulunan Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile yakın temasta olduğunu, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini, bunun yanı sıra ülkesinin önemli arabulucu rolü bulunan ve bunu kullanan Katar Emiri'ni (Berlin'de) kabul edeceğini aktaran Scholz, "Her üçü de mevcut durumda arabuluculuk etme ve gerilimi azaltmada önemli bir rol oynayabilir." dedi.
Scholz, bu dramatik durumda, yardımcı olabilecek tüm kanalları kullanmamanın sorumsuzluk olacağını ifade ederek, "Bunu İsrail ile yakın koordinasyon içinde ve Hamas'ın kaçırdığı kişiler için yapıyoruz." diye konuştu.
Gelecek hafta Ürdün Kralı ile de bir araya geleceğini ifade den Schlolz, Hamas'ın İsrail'e saldırısının Almanya'nın Filistinlilerle yaptığı işbirliği için sonuçları bulunduğunu belirtti.
ERDOĞAN'DAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda İsrail-Filistin gerilimine ilişkin "Sorunların bu kadar derinleşmesinde elbette uluslararası toplumun Filistinlilere verdiği sözleri yerine getirmemesinin de çok ciddi payı vardır. Birleşmiş Milletlerin (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların Filistin'le ilgili aldığı kararların neredeyse hiçbiri uygulanmadı. Türkiye olarak bizim bu konudaki tavrımız en başından itibaren nettir. 1949 yılından beri İsrail devletini tanıyoruz ve kimi zaman kesintiye uğrasa da diplomatik ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz. Filistin halkını sürekli taciz ederek, can ve mal güvenliğini hiçe sayarak, evlerine ve arazilerine el koyarak, altyapısını tahrip ederek kalkınmasına engel olarak bölgedeki sorunun çözülemeyeceği açıktır. Böyle bir yaklaşım sadece derinleşen huzursuzluğun yol açtığı çatışmaların artmasına, her iki tarafın da sürekli kanının dökülmesine, nihayetinde de barış arayışlarının hep hüsranla sonuçlanmasına yol açar." dedi.
"AMERİKA'NIN UÇAK GEMİSİNİN İSRAİL'DE NE İŞİ VAR"
Amerika'nın İsrail'e bir uçak gemisi gönderdiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var, ne yapmaya geliyor? Buraya gelen uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Orada bütün Gazze'yi, etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak.
Şu anda ben burada bir şeyi açıklamak zorundayım. Suriye'de bugün 20'nin üzerinde Amerika'nın üssü var. Suriye'de Amerika'nın üslerinin ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor, 23 üs, bütün bunları da bir değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. İnsansız hava aracını Amerika düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? Bunu neyle değerlendireceğiz?
İşimize geldiği zaman ortak, işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini maalesef Amerika şu anda eğitiyor, yetiştiriyor, silahlandırıyor ve bunlarla da maalesef yine Suriye'de olsun, bu bölgede olsun, Orta Doğu'da olsun, buraları kan gölüne dönüştürüyor. Bunları da görelim ve 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabımı ben zaten değerli dostuma da hediye ettim. Bu adil dünyayı kurmamız lazım. Başka çaremiz yok."
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