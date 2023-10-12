Başkan Erdoğan’ın Filistin meselesi çözümü dünyada kabul gördü! Ürdün, Rusya ve Almanya

"Pusulamız Filistin olmaya devam edecek, Filistin'in tacı Kudüs kentidir. Bölgemiz ve tüm halklarımızın barış içinde yaşayabilmesi için kardeş Filistin halkı tüm haklarını elde edinceye kadar adil davasını ve çıkarlarını savunmaktan geri durmayacağız. Ürdün de zorluklar ne olursun olsun Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyanların kutsallarını savunma duruşundan taviz vermeyecek."

'FİLİSTİN DEVLETİ KURULMASINA İLİŞKİN SORUNLAR ÇÖZÜLMEDEN DURUM NORMALE DÖNMEZ'

İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili görüşlerini paylaşan Putin, Filistin devleti kurulmasına ilişkin temel siyasi sorunlar çözülmeden şiddet patlamasına yol açan bu durumu normale döndürmenin mümkün olmadığının altını çizdi.

İsrail-Filistin çatışmasının genişlemesinin enerji sektöründe de olmak üzere ağır sonuçları beraberinde getirebileceği uyarısında bulunan Putin, "İsrail ve Filistin arasındaki durumun kısa süre içinde yatıştırılmasında başarı sağlanıp sağlanmayacağını bilmiyoruz. Ancak mevcut durum, büyük sorunlara yol açabilir" dedi.