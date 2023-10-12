X’in sahibi Elon Musk'tan AB’ye “Filistin” resti! “Bu bahsettiğiniz içerik nedir?”
Filistin’in öz topraklarında işgalini acımasızca sürdüren Siyonist İsrail güçleri, bir yandan da kara propaganda ile alan kazanmaya çalışıyor. Diğer yandan cumartesi günü Hamas’ın başlattığı ve İsrail’i başta üzere olmak üzere tüm dünyayı şoke eden baskın tarihi hafızaya kazındı. Operasyon ardından sosyal medyada yürütülen algı operasyonları sonrası AB’den Filistin’e karşı tek taraflı baskı gelmişti. AB Komisyonu, son günlerde X sosyal medya platformunda şiddet bulunduran içerik ve dezenformasyon yayıldığını öne sürerek, bu tür içeriklerin kaldırılması için şirketin sahibi Elon Musk'a 24 saat süre vermişti. Musk’tan bu çağrıya yanıt geldi. AB'nin, Filistin karşıtı tutumuna geçit vermeyen Musk, "Bu bahsettiğiniz içerikler nedir?” dedi.
AB İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, İsrail-Filistin gündemiyle ilgili dezenformasyonun giderek yayılması sebebiyle X ve Meta şirketlerinin sahipleri Elon Musk ve Mark Zuckerberg'e uyarıda bulunduğu bir açık mektup paylaştı.
MUSK'A 24 SAAT SÜRE VERİLDİ
Mektupta, üzerinde oynanmış görüntüler ve yanıltıcı bilgilerdeki yükseliş sebebiyle endişelerin arttığı belirtilirken Musk ve Zuckerberg'den 24 saat içinde şikayete yanıt vermeleri ve 'ilgili kurumlar' ile temasa geçmeleri talep edildi.
AB Komisyonu üyesi, Facebook ve Instagram platformlarının sahibi Mark Zuckerberg'e gündem ile ilgili hızla yayılan dezenformasyon ve yasadışı içerikler sebebiyle 24 saat süre vererek içerikleri kontrol etmelerini istedi.
AB'nin yeni Dijital Hizmetler Yasası (DSA) düzenlemelerini sosyal medya platformlarında uygulaması için çalışan Komisyon, Zuckerberg'e Europol ile eş zamanlı çalışarak dezenformasyonu önleyici mekanizmalar geliştirilmesi çağırısında bulundu.
AB'DEN "X'TE DEZENFORMASYON" SÖZLERi
AB Komisyon üyesi Thierry Breton X platformu için Salı günü yayınladığı mektupta, "Platformun AB'de yasadışı içerik ve dezenformasyon yaymak için kullanıldığına dair göstergelerimiz var" ifadelerini kullandı.
Breton, Musk'a AB yasalarının 'özellikle de platformunuzda dolaşan şiddet ve terör içerikleri söz konusu olduğunda' içerik moderasyonu için katı kurallar koyduğuna dikkat çekerek X'in şikayete 24 saat içerisinde yanıt vermesini ve Europol ile temasa geçmesi gerektiğinin de altını çizdi.
MUSK'TAN KISA AMA ÖZ YANIT!
Musk'tan bu çağrıya yanıt gecikmedi.
AB'nin, Filistin karşıtı tutumuna geçit vermeyen Musk, "Bu bahsettiğiniz içerik nedir?" yanıtını verdi.
Musk'ın kısa ama öz yanıtı AB'ye rest olarak kayıtlara geçti.
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