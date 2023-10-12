X’in sahibi Elon Musk’tan AB’ye “Filistin” resti! “Bu bahsettiğiniz içerik nedir?”

Breton, Musk'a AB yasalarının 'özellikle de platformunuzda dolaşan şiddet ve terör içerikleri söz konusu olduğunda' içerik moderasyonu için katı kurallar koyduğuna dikkat çekerek X'in şikayete 24 saat içerisinde yanıt vermesini ve Europol ile temasa geçmesi gerektiğinin de altını çizdi.