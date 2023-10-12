MİT TIR'ları davası: Erdem Gül'ün dosyası mütalaa için savcılığa gönderildi
Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar verdi.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bozma kararı sonrasında Erdem Gül, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile 13 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkmıştı.
Mahkeme, CHP'li Enis Berberoğlu hakkında milletvekili seçilmesi gerekçesiyle yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durmasına, Erdem Gül hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar vermişti.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Erdem Gül yönünden ayrılan davanın görülmesini yaptı.
Duruşmaya avukatlarıyla katılan Erdem Gül duruşmada, "Yargıtay'ın bozma kararını hukuken kabul etmiyorum. Mahkemenizin direnmesini ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.
Gül'ün avukatları da müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti.
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