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Son dakika: Başkan Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Görüşme için AK Parti Genel Merkezine giden Destici'yi, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin karşıladı.

Cumhur İttifakı'nda yer alan BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Erdoğan tarafından AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edildi.

Görüşme için AK Parti Genel Merkezine giden Destici'yi, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin karşıladı.

Başkan Erdoğan ile Destici görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

AK PARTİ'DE KRİTİK MYK

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katıldı.

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