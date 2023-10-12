Küresel barış aktörü Başkan Erdoğan devrede! Celal Şengör, İlber Ortaylı ve Fazıl Say... Övgü dolu sözler...
İsrail ile Hamas arasındaki savaş giderek farklı bir boyut kazanırken Başkan Erdoğan attığı diplomatik adımlarla Orta Doğu'daki bu yeni savaşı durdurmayı hedefliyor. Adil bir barış vurgusu yapan Başkan Erdoğan, bölgede kalıcı huzur ve barışın ancak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olacağının altını çizdi. Son olarak Başkan Erdoğan rehineler için de devreye girerken, bu diplomatik tavır birçok çevre tarafından takdir edildi. Sanatçı Fazıl Say, Prof.Dr. Celal Şengör ve Prof.Dr. İlber Ortaylı gibi isimler Başkan Erdoğan'ın tutumunu överken, Şengör, "Savaş çıktığından beri en akıllı lafı Tayyip Erdoğan etti" ifadelerini kullandı.
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası şiddetli çatışmalar baş gösterdi.
GAZZE'DE SOYKIRIM VAR ELEKTRİK YİYECEK YAKIT YOK
İşgalci İsrail, Gazze'yi yoğun bombardıman altına aldı. Yerleşim yerleri ve camileri bombaladı. Çok sayıda sivil can verdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye tam bir abluka emri verdiğini söyleyerek, "elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok" dedi.
"ORTA DOĞU'YU DEĞİŞTİRECEĞİZ"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail'in Gazze'ye yönelik bombalı saldırılarını savunarak "Orta Doğu'yu değiştireceğini" söyledi.
KÜRESEL BARIŞ AKTÖRÜ ERDOĞAN DEVREDE!
Türkiye barış için devreye girdi. Başkan Erdoğan, önce Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas sonra da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Türkiye'nin sükuneti sağlanması ve çatışmaların sona ermesi için her türlü gayreti göstereceğini söyledi. Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile de Filistin konu başlığında görüşmeler gerçekleştirdi.
"BAŞKENTİ KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ ŞART"
Başkan Erdoğan, bölgeye kalıcı huzur ve barışın ancak meşruiyeti Birleşmiş Milletler kararlarına dayanan, 1967 sınırlarında ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve tüm dünya tarafından tanınmasıyla gelebileceğinin altını çizdi.
Erdoğan, bunun dışında yol aramanın, bunun dışında hevesler peşinde koşmanın sadece daha fazla yıkım, daha fazla gözyaşı ve can kaybı demek olacağını söyledi.
Şu ifadeleri kullandı;
"ESİR TAKASINDA ARABULUCULUĞA HAZIRIZ"
"Altını çizerek hep ifade ettiğimiz gibi adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bir şiddet sarmalına girilmesi ilave acıdan başka bir şey getirmez. İsrail yönetiminden Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistinlilerden de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını istiyoruz. Bu itidalli adım barışa giden yolun kapısını da aralayacaktır. Gün, fevri değil, devlet aklıyla, soğukkanlılıkla ve insanlık vicdanıyla etme günüdür. Türkiye olarak tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim"
HAMAS'IN ELİNDEKİ REHİNELER İÇİN DEVREDE
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın elindeki rehine siviller için devreye girdi. Erdoğan, rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi.
FAZIL SAY: DÜNYADA EN İYİ EN DOĞRU AÇIKLAMALARI YAPAN LİDER
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisi birçok çevre tarafından takdirle karşılandı. Sanatçı Fazıl Say, "Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir" dedi.
Say şu ifadeleri kullandı;
Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı" diyen Say, "Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet…Katliam… Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset "ölüm kültürü" vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim" Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak,; Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukrayna savaşında da bu bence böyleydi.
CELAL ŞENGÖR: EN AKILLI LAFI ERDOĞAN ETTİ
Prof. Dr. Celal Şengör, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hakkında "İsrail-Hamas savaşı çıktığından beri en akıllı lafı Tayyip Erdoğan etti. Bu Amerikalı aptallar dünyanın en büyük uçak gemisiyle İsrail'in arkasındayız dedi. Ulan siz Ukrayna'da, Vietnamda, Asganistan'da çuvalladınız!" açıklamasını yaptı.
İLBER ORTAYLI'DAN DESTEK
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da, Şengör'ün açıklamalarına, "Evet, doğru" diyerek katılmıştı. Ortaylı, "Ukrayna'da, Vietnamda, Afganistan'da çuvalladı. Cahil herifler" dedi.
"İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDA ARABULUCUK YAPACAK TEK ÜLKE TÜRKİYE"
Muhalif gazeteci Gürkan Hacır, katıldığı bir programda Türkiye'nin Filistin diplomasisinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Hacır, "İsrail ve Hamas arabuluculuk istese veya ortak bir noktada uzlaşmak için bir yer arasalar hangi ülkeyi seçerler sizce? Türkiye'nin dışında bir ülke yok" diye konuştu.
PUTİN VE ÇİN'DEN DESTEK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmalı" çağrısına destek verdi.
Putin, "Filistin devleti kurulmasına ilişkin sorunlar çözülmeden durum normale dönmez" ifadelerini kullandı. Ortadoğu'da şiddetin en önemli nedeninin İsrail'in yerleşim yerleri siyaseti olduğunu belirten Putin, "İsrail, tarihi Filistin topraklarının büyük bölümünü askeri güç kullanarak işgal etti. Filistin meselesi her Müslümanın kalbinde yer edindi ve adaletsizlik olarak görülüyor" dedi.
Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün, "Filistin ile İsrail arasındaki çatışma döngüsünün kökeninde yatan sebep, Filistin sorununun adil şekilde çözülememesidir. Bundan tek çıkış yolu, iki devletli çözümün uygulanmasıdır" ifadelerini kullandı.
"FİLİSTİN'İN TACI KUDÜS KENTİDİR"
Ürdün Kralı 2. Abdullah Filistin - İsrail savaşına ilişkin konuştu. Abdullah, Başkan Erdoğan'ın "Başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmalı" çağrısına destek veren Abdullah, bölgede barış ve istikrarın ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceğini söyledi. Abdullah, "Filistin'in tacı Kudüs kentidir." ifadelerini kullandı.
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