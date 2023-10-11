MİT İstanbul’da enselemişti! Mossad’ın üçüncü gözü Selçuk Küçükkaya hakim karşısında: Casus değil dedektifim

YARGILAMA BAŞLADI

17 sanığın yargılaması İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya Selçuk Küçükkaya'nın aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Sanık Serkan Özdemirci'nin ise halen firari olduğu öğrenildi. Müşteki ve sanık avukatları da duruşmaya katıldı. Savunması alınan Selçuk Küçükkaya, askeri casusluk iddialarını reddederek, 2018-21 yılları arasında daha çok boşanma davalarıyla alakalı dedektiflik yaptığını ileri sürdü.

"GİZLİ SAKLI İŞ YAPMADIK"

Selçuk Küçükkaya, "Bir kadını takip etmemi söylediler. Kadın havalimanından geldi. Takibini yaptım. Arkadaşlarımdan rica ettim gözlemci olarak raporu verdim. Gayet beğendiler. Amaçları beni test etmekti. Gittiğimiz her yerde kaliteli restoranlarda takıldık. Gizli saklı bir iş yapmadık" dedi. Küçükkaya, Kendisine bir şahsın Türkiye'ye geleceğini ve nerede kalıp, nereye gittiğine dair rapor düzenlenmesini istediklerini bu doğrultuda rapor hazırladığını söyledi.