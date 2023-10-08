Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhur İttifakı liderlerinden tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4’üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhur İttifakı liderlerinin tebrik telefonlarını kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhur İttifakı liderlerinin tebrik telefonlarını kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayıp AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.
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