Başkan Erdoğan: Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır

Bütün vakıflar sorunlarını devletin en yüksek kademesine iletme fırsatını buldu. Balkanlar ve Batı Trakya'daki ayrımcılık devam etse de biz farklı inanç gruplarına asla bu yola tevessül etmedik. Edilmesine de izin vermedik. Hiçbir şekilde bazı ülkelerle olan anlaşmazlıkların vatandaşlarımızı etkilemesine izin vermiyoruz.

Ülkemizdeki azınlıklara ait 58 okul mevcut. Süryanilerin de okul açmasını temin ettik. Bu bölgede talep edilen bir okul konusunu da içişleri bakanımızın verdiği müjde ile 2 dönüme yakın arazi tahsisi ile o adımı da atmış olacağız.

Bu okulları devletimizin resmi okullarından ayrı tutmuyoruz. Her türlü desteği sunuyoruz. Vakıf seçimleri çıkan yönetmelik ile kısa sürede gerçekleştirildi. 6 ay içinde 167 azınlık vakfı seçimi tamamlandı. Uzun zaman alacak nice adımı siz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Her türlü ihtiyacınızda yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Ortak vatanımız olan Türkiye'nin büyümesi için sizlerin de gereken desteği vereceğine inanıyorum. Türkiye Yüzyılı'nda sizlerin katkısına güveniyorum.

Bu hoşgörü tablosunu çok anlamlı buluyorum. Türkiye farklı kültürleri asırlar boyunca barış içinde yaşatmış örnek birikime sahiptir. Bizim medeniyetimizde mazlumun da zalimin de kimliğine bakılmaz. Kimliğine bakılmaksızın zalimin karşısında mazlumun yanında durmak bizim görevimizdir.