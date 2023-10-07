AK Parti’de kongresinde duygusal anlar! Başkan Erdoğan’ın gözleri doldu

AK Parti'de Büyük Kongre başladı. Partiyi yerel seçimlere taşıyacak yeni yönetim kadrosunun şekilleneceği kongreye yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım var. Salonda, "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı", "Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri" ve "Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı. Salon dışında ise içeri giremeyenler için dev ekranlar kuruldu.