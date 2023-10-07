AK Parti'de kongresinde duygusal anlar! Başkan Erdoğan'ın gözleri doldu
Bugün AK Parti’nin 4. Olağanüstü Kongresi yapılıyor. 7 Ekim aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 12'inci yılı. Konuşma öncesi Tenzile Erdoğan için yapılan koreografi Başkan Erdoğan’ı duygulandı. İşte o anlar…
AK Parti'de Büyük Kongre başladı. Partiyi yerel seçimlere taşıyacak yeni yönetim kadrosunun şekilleneceği kongreye yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım var. Salonda, "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı", "Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri" ve "Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı. Salon dışında ise içeri giremeyenler için dev ekranlar kuruldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salona eşi Emine Erdoğan ile birlikte giriş yaptı. Erdoğan daha sonra platformda, partilileri selamladı. Sonrasında ise "Bizler", "Yüzler", "Sözler" ve "İzler" başlıklı AK Parti icraatları ve Türkiye Yüzyılı'nın anlatıldığı video izletildi. AK Parti'nin yeni yönetim kademesinin belirleneceği kongreye yurt içi ve yurt dışından geniş katılım var. Kongreye, aralarında cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, meclis başkanı düzeyinde yabancı isimlerin de bulunduğu 30 ülkeden 200 yabancı temsilci katıldı.
Kongre dolayısıyla ülkenin değişik yerlerinden başkente gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetliler, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.
Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Başkan Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor. Salonda, "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı", "Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri" ve "Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan'ı 12 yıl önce bugün kaybetti. 7 Ekim 2011'de annesini ebediyete uğurlayan Başkan Erdoğan her anne sözcüğünü duyduğunda duygularına hakim olamadı, gözleri doldu.
Başkan Erdoğan, kongrede konuşmaya başlayacağı esnasında gençlik kollarının açtığı kareografi salonda duygusal anlara sebep oldu. Erdoğan ve annesinin yer aldığı kareografide, 'Öyle bir evlat yetiştirdin ki, binlerce evladın daha oldu' yazısı yer alırken Başkan Erdoğan'ın gözlerinin dolduğu dikkat çekti.
Başkan Erdoğan bu sırada, "Bir beyaz rahmettir, bir yeşil murat, görmeyen ne bilir, oy bu sevdayı, tüter buram buram, yücelir kat kat arttırır gün, hafta, ay bu sevdayı değişir bu mevsim, bu poyraz keser yurdumda davamın rüzgârı eser, gün gelir anlayıp bağrına basar şehir bu sevdayı, köy bu sevdayı yeminim var oğlum kızım üstüne, yazdım nakış nakış, özüm üstüne çilesi belası gözüm üstüne derdimin dermanı say bu sevdayı." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 150.000 TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU DETAYI 2023 | 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl çekilir? Şartları, başvuru tarihi...
- Astrolojide en kıskanç 3 burç belli oldu! 1 tanesinin yanına bile yaklaşılmaz! O tarihte doğanlar...
- 6 Ekim 2023 Cuma Reyting sonuçları! Reyting birincisi belli oldu! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti...
- Cebinizi kurtaracak mutfak sırrı! Sebze ve meyvelerin bozulmasını önlüyor! Buzdolabına 1 tane koyarsanız...
- GSB DUYURULARI: 2023-2024 KYK burs başvurusu ne zaman, açıklama geldi mi? gsb.gov.tr
- Kaybettiğiniz dişlerin yenisinin çıkması mümkün olabilir! Japon bilim insanı fareler üzerinde ilk aşamayı tamamladı
- Sararan derz aralarını çitileme derdine son! Kar gibi beyazlayacak! Yarım fincan ekleyip karıştırın!
- Egzamayı 24 saat içinde yok oluyor! Yarım litre suya bir tutam eklemeniz yetecek!
- CANLI İZLE: Ateş Kuşları 26. bölüm anlık, kesintisiz, full HD, 4K canlı yayın izleme ekranı! Gülayşe neden Kara'yı seçti?
- 1 gramı tam 5.000 TL değerinde! Mantar toplarken gözlerine inanamadı! Yere kımıl kımıl saçılmıştı!
- Turşunuzu 5 günde katur kutur yiyeceksiniz! Her bir kavanoza 5 tane koymanız yeterli!
- Emeklilik 50-55-56 yaşa kadar düşüyor! 2000-2005-2009 sigortalılara elmas değerinde yeni EYT güncellemesi