07 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri AK Parti'de kongresinde duygusal anlar! Başkan Erdoğan'ın gözleri doldu

AK Parti'de kongresinde duygusal anlar! Başkan Erdoğan'ın gözleri doldu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.10.2023 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023
ABONE OL
AK Parti’de kongresinde duygusal anlar! Başkan Erdoğan’ın gözleri doldu

Bugün AK Parti’nin 4. Olağanüstü Kongresi yapılıyor. 7 Ekim aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 12'inci yılı. Konuşma öncesi Tenzile Erdoğan için yapılan koreografi Başkan Erdoğan’ı duygulandı. İşte o anlar…

AK Parti'de Büyük Kongre başladı. Partiyi yerel seçimlere taşıyacak yeni yönetim kadrosunun şekilleneceği kongreye yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım var. Salonda, "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı", "Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri" ve "Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı. Salon dışında ise içeri giremeyenler için dev ekranlar kuruldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salona eşi Emine Erdoğan ile birlikte giriş yaptı. Erdoğan daha sonra platformda, partilileri selamladı. Sonrasında ise "Bizler", "Yüzler", "Sözler" ve "İzler" başlıklı AK Parti icraatları ve Türkiye Yüzyılı'nın anlatıldığı video izletildi. AK Parti'nin yeni yönetim kademesinin belirleneceği kongreye yurt içi ve yurt dışından geniş katılım var. Kongreye, aralarında cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, meclis başkanı düzeyinde yabancı isimlerin de bulunduğu 30 ülkeden 200 yabancı temsilci katıldı.

Kongre dolayısıyla ülkenin değişik yerlerinden başkente gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetliler, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Başkan Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor. Salonda, "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı", "Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri" ve "Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan'ı 12 yıl önce bugün kaybetti. 7 Ekim 2011'de annesini ebediyete uğurlayan Başkan Erdoğan her anne sözcüğünü duyduğunda duygularına hakim olamadı, gözleri doldu.

Başkan Erdoğan, kongrede konuşmaya başlayacağı esnasında gençlik kollarının açtığı kareografi salonda duygusal anlara sebep oldu. Erdoğan ve annesinin yer aldığı kareografide, 'Öyle bir evlat yetiştirdin ki, binlerce evladın daha oldu' yazısı yer alırken Başkan Erdoğan'ın gözlerinin dolduğu dikkat çekti.

Başkan Erdoğan bu sırada, "Bir beyaz rahmettir, bir yeşil murat, görmeyen ne bilir, oy bu sevdayı, tüter buram buram, yücelir kat kat arttırır gün, hafta, ay bu sevdayı değişir bu mevsim, bu poyraz keser yurdumda davamın rüzgârı eser, gün gelir anlayıp bağrına basar şehir bu sevdayı, köy bu sevdayı yeminim var oğlum kızım üstüne, yazdım nakış nakış, özüm üstüne çilesi belası gözüm üstüne derdimin dermanı say bu sevdayı." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’ın gözleri doldu BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÖZLERİ DOLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tenzile Erdoğan’ın vefatının 12. yılı TENZİLE ERDOĞAN'IN VEFATININ 12. YILI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA