Son dakika: İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısında sosyal medyadan propaganda yapanlar için karar
Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturmada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli için gözaltı kararı alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısı ardından sosyal medyada propaganda yapanlara karşı harekete geçti.
23 KİŞİYE GÖZALTI KARARI
Başsavcılık, paylaşımlarla ilgili soruşturmada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması şöyle:
"01.10.2023 tarihinde İçişleri Bakanlığına PKK/KCK/PYD/YPG mensubu teröristler tarafından yapılan terör saldırı sonrasında, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar sonucunda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüphelinin 14 ilde 06.10.2023 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi? Emekliye 3. bayram ikramiyesi var mı, yok mu?
- Okul ara tatil hangi tarihte başlayıp bitecek? Kasım ara tatile kaç gün kaldı 2023? MEB tarihi açıkladı!
- 6 Ekim'de ne oldu, önemi nedir? İstanbul kaç yılında kurtarıldı? İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yılı!
- 2 haftada tartıda -5 garanti! 1 kaşığı iğne ipliğe çeviriyor! İlaçsız zayıflama yöntemi...
- Cuma namazı saati 6 Ekim 2023 | Cuma namazı ne zaman, nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet il il namaz vakitleri...
- CUMA HUTBESİ 6 EKİM 2023 | Diyanet Cuma Hutbesi konusu tam metin PDF! diyanet.gov.tr
- DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS ek yerleştirme sonuçları belli oldu mu?
- İbn-i Sina rüya reçetesini El Kanun Fi't Tıp kitabında yazdı! Eğer az rüya görüyorsanız...
- Türkiye'de kaç tane Suriyeli var? Türkiye'deki sığınmacı sayısı kaç? Güncel resmi veriler ne söylüyor?
- VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
- FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? EKİM 2023 FED TOPLANTI TARİHLERİ...
- Sağlıklı, aydınlık, genç bir cildin şifreleri çözüldü! Işıltılı ve sağlıklı bir görünüm meğer bu kadar basitmiş