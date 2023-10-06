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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısında sosyal medyadan propaganda yapanlar için karar

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Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı’na terör saldırısında sosyal medyadan propaganda yapanlar için karar

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturmada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli için gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısı ardından sosyal medyada propaganda yapanlara karşı harekete geçti.

23 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Başsavcılık, paylaşımlarla ilgili soruşturmada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması şöyle:

"01.10.2023 tarihinde İçişleri Bakanlığına PKK/KCK/PYD/YPG mensubu teröristler tarafından yapılan terör saldırı sonrasında, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar sonucunda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüphelinin 14 ilde 06.10.2023 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."

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