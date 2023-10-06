Son dakika: İçişleri Bakanlığı’na terör saldırısında sosyal medyadan propaganda yapanlar için karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması şöyle:

"01.10.2023 tarihinde İçişleri Bakanlığına PKK/KCK/PYD/YPG mensubu teröristler tarafından yapılan terör saldırı sonrasında, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.