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SON DAKİKA | Terör örgütü DEAŞ'a Kıskaç Operasyonu: 92 kişi yakalandı

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Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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SON DAKİKA | Terör örgütü DEAŞ’a Kıskaç Operasyonu: 92 kişi yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova'da operasyon düzenlendiğini belirtti.

"DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüpheli şahıs yakalandı." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonları düzenleyen kahraman polisleri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, terör örgütlerine ve işbirlikçilerine nefes aldırmayacaklarını ifade ederek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini kaydetti.

DEAŞ’a Kıskaç operasyonu DEAŞ'A "KISKAÇ" OPERASYONU

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