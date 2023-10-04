Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ankara’daki saldırıda ikinci teröristin de kimliği belli oldu

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir.

Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü girişine saldırı girişiminde bulunan ve engellenerek öldürülen

2. teröristin kimliği hakkında basın açıklamamız.



⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/v3ZRZy9rI9 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 4, 2023