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Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ankara'daki saldırıda ikinci teröristin de kimliği belli oldu

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Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ankara’daki saldırıda ikinci teröristin de kimliği belli oldu

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da saldırı girişiminde bulunan ikinci teröristin de kimliğinin belli olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir" denildi.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir.

Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

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