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Son dakika | Ankara'daki bombalı saldırı girişimi! İki terörist Suriye'den geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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Son dakika | Ankara’daki bombalı saldırı girişimi! İki terörist Suriye’den geldi

Son dakika haberi... Ankara'daki bombalı terör saldırısı girişimiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan öldürülen 2 teröristin Suriye'den geldiğini açıkladı.

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