11 ilde Kahramanlar Operasyonu! 75 şüpheli gözaltında...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 11 ilde 75 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İşte operasyonun detayları...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen "Kahramanlar" operasyonları kapsamında 75 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'de bölücü terör örgütü üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.
Bakan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
İZMİR'DE HDP YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDA
Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. Sekban, "Bu operasyonda İzmir'de gözaltına alınanlar arasında HDP İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik, HDP Buca ilçe eş başkanı Nihat Türk de Kahramanlar Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan bu operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 HDP'li isim oldu." dedi.
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