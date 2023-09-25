CHP’de küfürler havada uçuşuyor! Eren Erdem ve Onur Konuralp mahkemelik oldu! Ağır sözler...

EREN ERDEM'E AĞIR KÜFÜRLER

Görgülü'ye ağır hakaretler eden Konuralp iddiaya göre; "Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksiniz. Ömer geri dönecek. O Eren Erdem'in anasını ... Sana bu haberi yaptıran kişinin Eren Erdem olduğunu itiraf edeceksin. Sana yarım saat müsaade" şeklinde konuştu.

Öte yandan Görgülü'nün yaşananları genel yayın yönetmenine anlatması ve kurumunun da kendisine sahip çıkması üzerine Konuralp'in paniklediği, olayın büyümesini önlemek için araya aracılar soktuğu bildirildi.