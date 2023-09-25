CHP'de küfürler havada uçuşuyor! Eren Erdem ve Onur Konuralp mahkemelik oldu! Ağır sözler...
CHP'de yaşanan akraba atamaları skandallarından her geçen gün bir yenisi patlarken, CHP'de Eren Erdem medya ve sosyal medya yönetiminin başına geçti. Erdem ekibinde köklü değişiklikler yapmaya kalkınca CHP'de torpil ağı da ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde akraba atamalarının hızla sürdüğü CHP'de KRT Ankara Temsilcisi Selen Yalaz, CHP Milletvekili Okan Konuralp ve CHP İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal arasındaki kriz basında yer edinmişti. Skandal sonrası küfürler havada uçuşurken CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, Erdem'in Konuralp hakkında şikayetçi olduğunu iddia etti. İşte detaylar...
CHP'de yaşanan akraba torpilleri gündemden düşmezken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
"ETİK OLARAK DOĞRU BULMUYORUM"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "Bu atamaları etik bulmuyorum. Hepsi düzeltilir.Babamın oğlu olsa işe almayın" çağrısı da lafta kaldı. Krizin eksik olmadığı CHP'de 28 Mayıs'taki seçim hezimetiyle görevden alınan Tuncay Özkan'ın ardından CHP'nin medya ve sosyal medya yönetimini devralan Eren Erdem, partide kendi otoritesini sağlamak için köklü değişiklikler yapınca kirli ilişkiler de gün yüzüne çıktı.
CHP'Lİ VEKİL KARISINI RTÜK'E ÜYE YAPMAK İSTEDİ
CHP ile ittifak partileri arasındaki kriz güven sorunu oluştururken üzerine bir de Önceki dönem RTÜK Üyesi ve terör sevici CHP Ankara Milletvekili Onur Konuralp'in eşi için torpil girişimlerine başladığı iddia edildi.
KARIM OLMAZSA SEVGİLİSİ...
Bu kapsamda edinilen bilgiye göre karısının RTÜK üyesi olması için çalışan Konuralp, karısının göreve gelmemesi durumunda, makam aracını sevgilisine ilaç göndermek için kullanmasıyla ismi gündeme gelen CHP İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal'ın sevgilisi KRT Ankara Temsilcisi Selen Yalaz'ın olmasını istediği CHP kulislerine bomba gibi düştü.
CHP KULİSLERİ ÖFKELİ
Söz konusu durumu öğrenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in Konuralp'e öfkelenerek çevresindekilere bu durumun kabul edilemez olduğunu anlattığı öğrenildi.
UZUN SÜRE UZAKLAŞTIRILDI
Tuncay Özkan ve Okan Konuralp'e yakınlığı ile bilinen Topsakal'ın kız arkadaşına Kılıçdaroğlu'nun makam aracıyla ağrı kesici gönderdiği de gün yüzüne çıkınca Topsakal partiden uzaklaştırılarak uzun süreli izne çıkarıldı. Bu durum geçtiğimiz günlerde basında da yer aldı.
ERAY GÖRGÜLÜ'YÜ ARADI
Kirli ilişki ağının basında yer almasına sinirlenen Konuralp'ın Topsakal'ın, Kılıçdaroğlu tarafından genel merkezden uzaklaştırılmasını haber yapan gazeteci Eray Görgülü'yü aradığı ortaya çıktı.
EREN ERDEM'E AĞIR KÜFÜRLER
Görgülü'ye ağır hakaretler eden Konuralp iddiaya göre; "Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksiniz. Ömer geri dönecek. O Eren Erdem'in anasını ... Sana bu haberi yaptıran kişinin Eren Erdem olduğunu itiraf edeceksin. Sana yarım saat müsaade" şeklinde konuştu.
Öte yandan Görgülü'nün yaşananları genel yayın yönetmenine anlatması ve kurumunun da kendisine sahip çıkması üzerine Konuralp'in paniklediği, olayın büyümesini önlemek için araya aracılar soktuğu bildirildi.
ADALETİ PARTİSİNDE BULAMAYINCA MAHKEMEYE KOŞTU
Erdem, küfrü CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a iletti. Öztrak da Kılıçdaroğlu'na anlattı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz'ın yazısına göre; CHP lideri "Derhal tekzip edilsin" dedi. Ancak Konuralp, iddiayı düzeltmedi.
MYK üyesine küfredilmesi kesin ihracı gerektirdiği halde Kılıçdaroğu fedaisini değil, milletvekili yaptığı eski danışmanını seçti. Bu durum Eren Erdem'i sinirlendi. Erdem adaleti partisinde bulamadığı için Konuralp hakkında hakaret iddiasıyla şikayetçi oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zengezur Koridoru nerede? Zengezur Koridoru'nun stratejik önemi nedir? İşte haritadaki yeri...
- Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün, nasıl niyet edilir? DİYANET Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın fazileti nedir?
- 17-18-19-26-27 Ekim tarihlerine dikkat! Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 7.500 TL'ye ek 5 bin TL ikramiye yatacak mı?
- Neşet Ertaş sözleri ve türküleri | Neşet Ertaş'ın türkülerinden en can alıcı, anlamlı ve güzel sözler...
- SGK-SSK, Bağ-kur'luya 10.332 kök maaş çıktı! Emekliye %50 ek zam+refah payı+seyyanen hesap tablosu! Ekimde +5.000 TL ikramiye! 7.500, 8.000, 8,500 TL...
- Neşet Ertaş ölüm tarihi ne zaman, neden öldü? Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı ve türküleri...
- Türkiye'de başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?
- Scott Fitzgerald'ın romanından sinemaya uyarlanan "Muhteşem Gatsby" adlı filmde Leonardo Dicaprio'nun canlandırdığı başkarakter Gatsby'nin adı nedir?
- Osmanlı padişahları arasında adının ikincisi olan padişah hangisidir?
- Boksör Sugar Ray Robinson 1947'de ünvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur?
- 1915-2010 arası çekilmiş 400 filmde yer alan 126 kurgusal psikopat karakter üzerine Belçika'da yapılan akademik bir çalışmada, hangisinin diğerinden daha gerçekçi olduğu sonucuna varılmıştır?
- "Ben Roma'ya kök söktüren Kartacalı Hannibal'in ve Roma İmparatorluğu'nu yıkan Fatih Sultan Mehmed'in vefat ettiği yerde doğdum" diyen birinin doğum yeri neresidir?