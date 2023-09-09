CHP’li Eren Erdem çark etti! “Erdoğan’ı örnek alıyoruz” itirafı: Güçlü bir siyasetçi

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalındaki programına konuk olan Erdem, Kılıçdaroğlu'nun sallanan koltuğu hakkında değerlendirmelerde bulunurken Başkan Erdoğan gibi bir lidere ihtiyacımız var şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN'I ÖRNEK ALIYORUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sadık bir planı ve güçlü bir siyaset anlayışı olduğunu belirten Erdem, "Bizim de ihtiyacımız bu" dedi.

"İktidar yolculuğu büyük kadroların, büyük planların eseridir." diyen Erdem, "Erdoğan'ı başarılı kılan budur." ifadelerini kullandı.