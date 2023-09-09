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CHP’li Eren Erdem çark etti! “Erdoğan’ı örnek alıyoruz” itirafı: Güçlü bir siyasetçi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2023 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023
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CHP’li Eren Erdem çark etti! “Erdoğan’ı örnek alıyoruz” itirafı: Güçlü bir siyasetçi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalında konuştu. Erdem, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırdı. Başkan Erdoğan için çok sadık bir planı ve güçlü bir siyaset anlayışı olduğunu belirtti. Erdem, böyle bir lidere ihtiyacım var ifadelerini ekledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14-28 Mayıs yenilgisinden sonra parti içinde değişimcilerin sesleri yükselmeye başladı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, genel seçimlerden sonra her fırsatta Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tutarken, yandaş isimlerden de "beceriksizler" yakıştırması geldi.

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan bu karmaşaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcı Eren Erdem'den Başkan Erdoğan itirafı geldi.

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalındaki programına konuk olan Erdem, Kılıçdaroğlu'nun sallanan koltuğu hakkında değerlendirmelerde bulunurken Başkan Erdoğan gibi bir lidere ihtiyacımız var şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN'I ÖRNEK ALIYORUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sadık bir planı ve güçlü bir siyaset anlayışı olduğunu belirten Erdem, "Bizim de ihtiyacımız bu" dedi.
"İktidar yolculuğu büyük kadroların, büyük planların eseridir." diyen Erdem, "Erdoğan'ı başarılı kılan budur." ifadelerini kullandı.

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