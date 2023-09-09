Fondaş Halk TV’nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç canlı yayın Eren Erdemi kapana kıstırdı!
CHP’de seçim hezimetinin ardından baş gösteren ‘değişim’ çağrılarının ardından yapılan zoom toplantısının ifşa olmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu medyasına yönelik çökeltme operasyonu yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın taraflarınca tek taraflı fesih edildiğini açıklamıştı. CHP’de yaşanan ‘iç savaş’ın yankılar her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, canlı yayına konuk olan Eren Erdem ne yapacağını şaşırdı. Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'e 'CHP, Halk TV'nin yayın politikalarına karışıyor muydu?' sorusuna "Evet karışıyordu bunu Eren Erdem de biliyor. Benim dönemimde de karışmak istediler ben karıştırtmadım." diyerek verdi. Sevinç’in cevabının ardından Erdem’in gülümsemesi ise gerçekleri anlatır bir nitelik taşıdı.
CHP'de "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp Kılıçdaroğlu'na karşı imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının gizli zoom toplantısı ifşa olmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu medyatik afaroza başlamıştı.
HALK TV İLE İLİŞKİLER SONA ERDİ
Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona erdi.
HALK TV İLE TEK TARAFLI FESİH BOMBASI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın taraflarınca tek taraflı fesih edildiğini belirterek açıklama yaptı.
Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."
TÜM SÖZLEŞMELER SONLANDI
Cumhuriyet Halk Partisi vekili Avukat Çağlar Çağlayan tarafından Ankara 54. Noterliğine verilmek üzere hazırlanan fesihnamede ise CHP ile Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. arasında 1 Ocak 2023'te sözleşme imzalandığı ve bu sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca daha önce varsa imzalanmış tüm sözleşmelerin zaten sonlandığı hatırlatıldı.
Fesihnamede, şu ifadelere yer verildi:
"1 Ocak 2023 tarihli sözleşmenin 6.3. numaralı maddesi, 7 gün önceden bildirmek kaydı ile sözleşmenin tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebileceğini düzenlemektedir. Bu çerçevede, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren sözleşmede yazılı sürenin (7 gün) geçmesi ile sözleşmeyi yukarıdaki madde uyarınca tek taraflı ve tazminatsız olarak feshettiğimizi, feshin kabule bağlı olmadığını, bu süreden sonra sözleşmeye konu hizmetin tarafınızdan alınmayacağını ve bugüne dek iki tarafın yükümlülüklerinin devam edeceğini vekaleten saygılarımızla bildiririz."
İMAMOĞLU MEDYASI HALK TV'YE SAĞLI SOLLU: HEM PARAMIZI ALIYORLAR HEM PARTİYİ KARIŞTIYORLAR
Halk TV'ye ambargo kararı uygulayan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba bir çıkış gelmişti.
Ekremci Halk TV'nin CHP tarafından fonlandığını açık açık ilan eden Bay Bay Kemal, "Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Sabah akşam CHP'yi konuşuyorlar. Tanju Özcan burada eylem yapıyor, canlı veriyorlar. Madem öyle, destek olmayacağız" ifadelerini kullandı.
EREN ERDEM'E CANLI YAYINDA TERS KÖŞE
Tüm bu yaşananlar hafızalardaki yerini korurken Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç canlı yayında Eren Erdem'i rezil etti.
Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, sunucu Kübra Par'ın yönelttiği 'CHP, Halk TV'nin yayın politikalarına karışıyor muydu?' sorusuna cevap vermekte zorlandı. Sunucu Par'ın doğru kişiye sorduğunu belirten Eren Erdem, Sevinç'in "Evet karışıyordu bunu Eren Erdem de biliyor. Benim dönemimde de karışmak istediler ben karıştırtmadım." diyerek verdiği cevaba şaşkınlıkla gülümseyerek "Allah Allah" tepkisi vermekle yetindi.
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