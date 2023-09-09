Fondaş Halk TV’nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç canlı yayın Eren Erdemi kapana kıstırdı!

Fesihnamede, şu ifadelere yer verildi:

"1 Ocak 2023 tarihli sözleşmenin 6.3. numaralı maddesi, 7 gün önceden bildirmek kaydı ile sözleşmenin tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebileceğini düzenlemektedir. Bu çerçevede, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren sözleşmede yazılı sürenin (7 gün) geçmesi ile sözleşmeyi yukarıdaki madde uyarınca tek taraflı ve tazminatsız olarak feshettiğimizi, feshin kabule bağlı olmadığını, bu süreden sonra sözleşmeye konu hizmetin tarafınızdan alınmayacağını ve bugüne dek iki tarafın yükümlülüklerinin devam edeceğini vekaleten saygılarımızla bildiririz."

İMAMOĞLU MEDYASI HALK TV'YE SAĞLI SOLLU: HEM PARAMIZI ALIYORLAR HEM PARTİYİ KARIŞTIYORLAR

Halk TV'ye ambargo kararı uygulayan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba bir çıkış gelmişti.



Ekremci Halk TV'nin CHP tarafından fonlandığını açık açık ilan eden Bay Bay Kemal, "Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Sabah akşam CHP'yi konuşuyorlar. Tanju Özcan burada eylem yapıyor, canlı veriyorlar. Madem öyle, destek olmayacağız" ifadelerini kullandı.





EREN ERDEM'E CANLI YAYINDA TERS KÖŞE

Tüm bu yaşananlar hafızalardaki yerini korurken Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç canlı yayında Eren Erdem'i rezil etti.