CHP'de skandalların sonu gelmiyor! Okan Konuralp - Eren Erdem çekişmesi partiyi karıştırdı| Şimdi de küfürlü koltuk kavgası
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerde hezimetle ayrılan CHP içinde başlayan kaos giderek büyüyor. "Genel merkezciler" ile "değişimciler" arasında ikiye bölünen CHP'de mahalle, ilçe ve il delegelerinde başlayan tartışmalar genel merkeze de sıçradı. CHP'de bu sefer danışmanlar için koltuk savaşı patlak verdi. CHP'li vekil Okan Konuralp'in gazeteciye tehdit ve Eren Erdem'e ağır küfürler ettiği ortaya çıktı.
"Genel merkezciler" ile "değişimciler" arasında ikiye bölünen CHP'de bu kez danışmanlar için yaşanan koltuk savaşı gün yüzüne çıktı.
28 Mayıs'taki seçim hezimetiyle görevden alınan Tuncay Özkan'ın ardından CHP'nin medya ve sosyal medya yönetimini devralan Eren Erdem, partide kendi otoritesini sağlamak için köklü değişiklikler yapınca yeni bir krizi tetikledi.
Tuncay Özkan ve beraberinde çalışan isimleri partinin medya ayağından tek tek tasfiye eden Erdem, Okan Konuralp'le de sert bir çekişmeye girdi.
EREN ERDEM'E AĞIR KÜFÜRLER
Tuncay Özkan ve Okan Konuralp'e yakınlığı ile bilinen CHP İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal, kız arkadaşına Kılıçdaroğlu'nun makam aracıyla ağrı kesici göndermiş, olayın fark edilmesi üzerine partiden uzaklaştırılarak uzun süreli izne çıkarılmıştı.
Topsakal'ın, Kılıçdaroğlu tarafından genel merkezden uzaklaştırılmasını haber yapan gazeteci Eray Görgülü'nün, Okan Konuralp tarafından telefonla aranarak ağır hakaretlere maruz kaldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre telefon görüşmesinde Eren Erdem'e de küfürler savuran Konuralp'in, "Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksiniz. Ömer geri dönecek. O Eren Erdem'in anasını s... Sana bu haberi yaptıran kişinin Eren Erdem olduğunu itiraf edeceksin. Sana yarım saat müsaade" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.
OLAYIN BÜYÜMESİNDEN PANİKLEDİ
Öte yandan Görgülü'nün yaşananları genel yayın yönetmenine anlatması ve kurumunun da kendisine sahip çıkması üzerine Konuralp'in paniklediği, olayın büyümesini önlemek için araya aracılar soktuğu bildirildi.
Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise Topsakal kısa süre önce genel merkezdeki görevine tekrar geri döndü. Engin Özkoç ve Tuncay Özkan başta olmak üzere bazı partililerin yoğun baskısı sonucu Topsakal'ın geri dönüşüne Kılıçdaroğlu'nun onay verdiği öğrenildi.
SKANDAL PAYLAŞIMLARI UNUTULMADI
14 Mayıs seçimleri öncesi CHP'nin Ankara milletvekili adayları arasında gösterilen Konuralp, geçmiş dönemdeki sosyal medya paylaşımları ile de gündem olmuştu.
Sosyal medya hesabından PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşan Konuralp, "Öcalan'ın yeni fotoğrafı. Tarzı hiç fena değil" ifadelerini kullanmıştı.
27 Eylül 2014 tarihinde "Diren Kobani" etiketiyle de bir açıklama paylaştığı görülen Konuralp, "Kobani birilerinin 'laik' korkuları nedeniyle değil, son yılların en anlamlı vicdan ve onur direnişi olduğu için düşmemeli" sözleriyle tepki toplamıştı.
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