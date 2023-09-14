CHP’de skandalların sonu gelmiyor! Okan Konuralp - Eren Erdem çekişmesi partiyi karıştırdı| Şimdi de küfürlü koltuk kavgası

27 Eylül 2014 tarihinde "Diren Kobani" etiketiyle de bir açıklama paylaştığı görülen Konuralp, "Kobani birilerinin 'laik' korkuları nedeniyle değil, son yılların en anlamlı vicdan ve onur direnişi olduğu için düşmemeli" sözleriyle tepki toplamıştı.