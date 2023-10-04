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Son dakika: İstanbul'da tefecilere operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 14 kişi gözaltında

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Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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Son dakika: İstanbul’da tefecilere operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 14 kişi gözaltında

Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da tefecilere yönelik gerçekleştirilen 2️ ayrı operasyonda 14 şüpheli şahısın gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tefecilik suçu kapsamında yürütülen 2 ayrı operasyon düzenlendi.

14 GÖZALTI VAR

Yapılan çalışmalar sonrası 1️4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

OPERASYONLAR İÇİN KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütleri ve çetelerle olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız" mesajını verdi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda ruhsatsız silah, nakit para, çek, senet, ikili sözleşmeler ile borçlu kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi.

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