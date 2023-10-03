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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaralı polis Alim Reis ile telefonda görüştü! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya o anları paylaştı

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Giriş Tarihi: 03.10.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaralı polis Alim Reis ile telefonda görüştü! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya o anları paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde dün akşam saatlerinde ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaralı askerlerle görüştüğü açıklamıştı. O anlar bugün Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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