İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yaralı polislere ziyaret! Yaralı polisler Başkan Erdoğan ile görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, yaralı polisleri Başkan Erdoğan ile görüştürdüklerini belirterek, "Kahramanlarımızla iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Yaralı polisleri Cumhurbaşkanımız ile görüştürdük. Teröristlere dünyayı dar ediyoruz. Son terörist kalıncaya kadar, mücadele azimle sürecek." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde ziyaret etti.
"YARALI POLİSLERİ CUMHURBAŞKANIMIZ İLE GÖRÜŞTÜRDÜK"
Bakan Yerlikaya, yaralı polisleri Başkan Erdoğan ile görüştürdüklerini belirtti.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
Kahramanlarımızla iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Yaralı polisleri Cumhurbaşkanımız ile görüştürdük. Teröristlere dünyaya dar ediyoruz. Son terörist kalıncaya kadar, mücadele azimle sürecek.
Alçak, hain terör hiçbir zaman başarılı olamayacak, son çırpınışları. Her noktada, Savunma Bakanlığı'mız, İçişleri Bakanlığı'mız, MİT'imiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığıyla, azmiyle onlara dünyayı dar ediyoruz, etmeye devam edeceğiz.
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