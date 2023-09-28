FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEBRİK

Yerlikaya, kritik operasyona imza atan Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı'nı ve Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nı tebrik etti.

1683 OPERASYON! 510 TUTUKLAMA

Öte yandan Bakan Yerlikaya, 1 Haziran-26 Eylül tarihleri arasında FETÖ'ye yönelik 1.683 operasyon yapıldığını anımsattı ve operasyonlarda gözaltına alınan 2.500 şahısın 510'unun tutuklandığını bildirdi.

"TERÖR İLE MÜCADELE SÜRECEK" MESAJI

Yerlikaya, "Masum vatandaşlarımızın üzerine ateş açmaktan geri durmayan hain FETÖ'cülerin inlerine giriyor, her birini tek tek yakalayıp adalete teslim ediyoruz" mesajını vererek "Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.