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FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

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Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

15 Temmuz hain darbe girişiminde “topçu ve füze okul komutanlığında” görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi firari Albay Şaban Demiraslan Aksaray’da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "15 Temmuz hain darbe girişiminde "topçu ve füze okul komutanlığında" görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan Aksaray'da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı." dedi.

FETÖ'CÜ HAİN ADALETE TESLİM EDİLDİ

Bakan Yerlikaya, "Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında 15 Temmuz hain darbe girişimindeki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ'cü Albay Şaban Demiraslan yakalanarak adalete teslim edildi." ifadelerine yer verdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEBRİK

Yerlikaya, kritik operasyona imza atan Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı'nı ve Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nı tebrik etti.

1683 OPERASYON! 510 TUTUKLAMA

Öte yandan Bakan Yerlikaya, 1 Haziran-26 Eylül tarihleri arasında FETÖ'ye yönelik 1.683 operasyon yapıldığını anımsattı ve operasyonlarda gözaltına alınan 2.500 şahısın 510'unun tutuklandığını bildirdi.

"TERÖR İLE MÜCADELE SÜRECEK" MESAJI

Yerlikaya, "Masum vatandaşlarımızın üzerine ateş açmaktan geri durmayan hain FETÖ'cülerin inlerine giriyor, her birini tek tek yakalayıp adalete teslim ediyoruz" mesajını vererek "Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

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