CHP’li Zeynel Emre’den ’İstanbul ve Ankara’da seçimlere ayrı gir de görelim’ resti! Mağlubiyetin nedenini Akşener’e bağladılar...

MASADAN KALKARKEN SÖYLEDİKLERİ YÜZDE 50'Yİ ENGELLEDİ

İsmail Küçükkaya ise Zeynel Emre'yi doğrulayıp, "Akşener'in masadan kalkarkenki dili ve üslubu 50 almanızı engelledi." dedi.

İMAMOĞLU VE AKŞENER'İN KARŞISINA ADAY ÇIKARAMAZ

Zeynel Emre, "İYİ Parti Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarabilir mi?" sorusuna "Hiç zannetmiyorum." diyerek şu yanıtı verdi:

"Özellikle Ankara ve İstanbul ile ilgili... Bu iki ismin Akşener tarafından Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde çok sayıda konuşması ve telkini oldu. Yarın seçmen bu sefer şunu söyleyebilir; Sen bu ülkenin başına geçsin diye düşündüğün ismin belediye başkanlığına mı karşı çıkıyorsun. O nedenle zannetmiyorum."