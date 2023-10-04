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CHP'li Zeynel Emre'den 'İstanbul ve Ankara'da seçimlere ayrı gir de görelim' resti! Mağlubiyetin nedenini Akşener'e bağladılar...

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Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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CHP’li Zeynel Emre’den ’İstanbul ve Ankara’da seçimlere ayrı gir de görelim’ resti! Mağlubiyetin nedenini Akşener’e bağladılar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerde yaşanan ağır hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenirken, CHP'li isimler de mağlubiyeti Akşener'e bağlıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Meral Akşener yüzünden kaybediliğini ifade ederken bir de Ankara ve İstanbul resti çekti. Emre, İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da ayrı aday çıkaracağını zannetmediğini ifade ederken "İmamoğlu ve Yavaş Akşener tarafından Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde telkini oldu. Seçmen bu sefer şunu söyleyebilir; Sen ülkenin başına geçsin dediğin ismin belediye başkanlığına mı karşı çıkıyorsun." dedi. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan 8'li koalisyonda yaşanan mağlubiyet sonrası CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan gerginlik tavan yaptı.

İYİ PARTİ'Yİ YERDEN YERE VURDULAR

İki taraf da hezimet nedeniyle birbirini suçlarken partiler arasında demeç savaşları başladı. Bu olay partilerin medyasına da inerken CHP yandaşı kanallarda İYİ Parti yerden yere vuruldu.

81 İLDE AYRI ADAY ÇIKARACAĞIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu nefsine yenilmekle suçlarken yerel seçimlerde 81 ilde ayrı aday çıkaracaklarını vurguladı.

CHP FATURAYI AKŞENER'E KESTİ

İYİ Parti cephesi her fırsatta CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yüklenirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre mağlubiyetin faturasını Meral Akşener'e kesti.

"KAZANACAK ADAY SÖZLERİ İŞİ ZAYIFLATTI"

CHP yandaşı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Zeynel Emre seçime kaybetmelerine ilişkin Akşener'in "Kazancak aday" sözlerine gönderme yaparak şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerindeki tartışmalar... "Kazanır kazanamaz" tartışması işi zayıflattı. Burada samimi samimi konuşalım 48 alan biri 50 alamaz mı Türkiye'de alabilirmiş. Yani eğer böyle 40 falan alsaydı. Ya olacak iş değildi derdik. Ama 48 almışsa bir insanın 50 alamayacağı teziyle savunamazsınız."

MASADAN KALKARKEN SÖYLEDİKLERİ YÜZDE 50'Yİ ENGELLEDİ

İsmail Küçükkaya ise Zeynel Emre'yi doğrulayıp, "Akşener'in masadan kalkarkenki dili ve üslubu 50 almanızı engelledi." dedi.

İMAMOĞLU VE AKŞENER'İN KARŞISINA ADAY ÇIKARAMAZ

Zeynel Emre, "İYİ Parti Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarabilir mi?" sorusuna "Hiç zannetmiyorum." diyerek şu yanıtı verdi:

"Özellikle Ankara ve İstanbul ile ilgili... Bu iki ismin Akşener tarafından Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde çok sayıda konuşması ve telkini oldu. Yarın seçmen bu sefer şunu söyleyebilir; Sen bu ülkenin başına geçsin diye düşündüğün ismin belediye başkanlığına mı karşı çıkıyorsun. O nedenle zannetmiyorum."

Meral Akşener’den CHP’ye salvo serisi

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