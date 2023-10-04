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Meral Akşener'den CHP'ye salvo serisi: Milletten değil pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddediyoruz

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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Meral Akşener’den CHP’ye salvo serisi: Milletten değil pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddediyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında CHP ile yerel seçimlerde ittifak kurmayacaklarını ifade ederken eleştirilerde bulundu. Akşener "Milletten değil pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddediyoruz." sözleriyle CHP'ye yüklenirken "Önümüzdeki seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla aziz milletimizin huzuruna çıkacağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden Meral Akşener, alınan ağır mağlubiyet sonrası Bay Kemal'e sert sözlerle yüklenerek eleştiri yağmuruna tuttu.

KILIÇDAROĞLU NEFSİNE YENİK DÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu'nu nefsine yenik düşmekle suçlayan Meral Akşener, yerel seçimler konusunda CHP'ye rest çekerek her ilde ayrı adayla seçime gireceklerini duyurdu.

DEMEÇ SAVAŞLARI SÜRÜYOR

Bu açıklama sonrası CHP-İYİ Parti hattında ipler gerilirken partiler arasında karşılıklı demeç savaşları başladı.

"ZATEN İTTİFAK BİTTİ"

Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in yerel seçimlere ayrı adaylarla girme kararını değerlendirirken "Seçimden sonra ittifak zaten bitti" diyerek Akşener'e göndermede bulundu.

AKŞENER'DEN YENİ SALVO

Bu gelişmeler sonrası karşılıklı açıklamalar devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"DAYATMA SİYASETİNİ REDDEDİYORUZ"

Akşener yaptığı açıklamada "Kola kutularının seçenek olarak sunulduğu dayatma siyasetini reddediyoruz. Milletten değil pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddediyoruz." diyerek CHP'ye yüklendi.

"YEREL SEÇİMLERDE AYRI ADAYLARLA GİRECEĞİZ"

Akşener yerel seçimlerde ayrı adaylar gireceklerini tekrarlarken "En iyi bildiğimiz şeyi yapmaya devam edeceğiz. Sokak sokak kapı kapı gezip milletimizin ayağına gideceğiz. Kayıkçı kavgalarını suni gündemleri değil milletin gerçek gündemini konuşacağız. Önümüzdeki seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla aziz milletimizin huzuruna çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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