Meral Akşener’den CHP’ye salvo serisi: Milletten değil pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddediyoruz

"DAYATMA SİYASETİNİ REDDEDİYORUZ"

Akşener yaptığı açıklamada "Kola kutularının seçenek olarak sunulduğu dayatma siyasetini reddediyoruz. Milletten değil pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddediyoruz." diyerek CHP'ye yüklendi.

"YEREL SEÇİMLERDE AYRI ADAYLARLA GİRECEĞİZ"

Akşener yerel seçimlerde ayrı adaylar gireceklerini tekrarlarken "En iyi bildiğimiz şeyi yapmaya devam edeceğiz. Sokak sokak kapı kapı gezip milletimizin ayağına gideceğiz. Kayıkçı kavgalarını suni gündemleri değil milletin gerçek gündemini konuşacağız. Önümüzdeki seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla aziz milletimizin huzuruna çıkacağız." ifadelerini kullandı.