02 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Teröristlerin nefeslerini keseceğiz' diyerek duyurdu: 20 kişi gözaltında!

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Teröristlerin nefeslerini keseceğiz' diyerek duyurdu: 20 kişi gözaltında!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2023 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023
ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ’Teröristlerin nefeslerini keseceğiz’ diyerek duyurdu: 20 kişi gözaltında!

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda, HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

BTÖ'ye yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda:

BTÖ'nüm faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan;

Sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul'da 11 ilçemizde ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da aralarında bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA