Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ’Teröristlerin nefeslerini keseceğiz’ diyerek duyurdu: 20 kişi gözaltında!

BTÖ'ye yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda: